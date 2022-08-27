جدارية للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في باقة الغربية تستفز الشرطة

شُوهت، مساء أمس، الجمعة، جدارية للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، رُسمت في مدينة باقة الغربية، في محاولة لطمسها، وذلك بعد يوم واحد من توجه الشرطة الإسرائيلية إلى عائلة الرسامة الشابة، عدن أبو مخ، وتوجيه تهديدات مبطنة لوالدها مطالبة بإزالة الجدارية التي وصفتها بـ"المزعجة".

وكانت الرسامة الشابة أبو مخ قد رسمت الجدارية لتخليد ذكرى الشهيدة أبو عاقلة، على جدار منزل عائلتها الخاص في حي الدردس في باقة الغربية، غير أن أهالي المدينة فوجئوا صباح اليوم، السبت، بتشويه الجدارية في محاولة لمحوها، الأمر الذي كان قد تككر سابقا في جداريات رسمت على جدران في الشارع الرئيسي في باقة الغربية، حملت شعارات وطنية رافضة لممارسات وجرائم الاحتلال.

وفي حديث لمراسل "عرب 48"، أوضحت أبو مخ أن "جهة مجهولة قامت بتخريب الجدارية الخاصة بالشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة، بعد يوم واحد من توجه الشرطة لعائلتي لحذف الجدارية، إذ أنني كنت قد رسمت صورة الشهيدة أبو عاقلة على سور بيتنا الخاص في باقة الغربية".

وحول تلقي إنذارات من الشرطة، أوضحت أبو مخ أن "الشرطة جاءت قبل تشويه الجدارية بيوم واحد إلى بيتنا في باقة الغربية، وحذرت والدي من الرسمة وطلبت من والدي حذف الجدارية، وذلك بادعاء أن هناك جهات في الشرطة ‘تزعجها‘ الرسمة، لذا يجب حذفها".

وحول ما إذا تلقت العائلة تهديدات، أوضحت أبو مخ أن الشرطة قمات "بشكل أو بآخر بتهديد والدي، خصوصا أن والدي يسافر كثيرًا إلى خارج البلاد، وقيل لوالد صراحة: حياتك جيدة، لا تجعل الرسمة تؤثر عليك".

الجدارية بعد تشويهها

وأضافت أبو مخ أنه "فوجئنا من حذف الجدارية بعد ذلك التهديد بيوم"، وقالت إنه "لا يعقل أن الشرطة جاءت قبل بيوم إلى منزلنا وبعد بيوم واحد تم تخريب الجدارية، أتعجب من هذه التصرفات، ولكن هذا هو واقع أن تعيش في ظل احتلال... عمل فني صغير أخافهم".

وحول إعادة رسم الجدارية مرة أخرى، أكدن أبو مخ أنه "سنعيد رسم الجدارية مرة أخرى بل آلاف المرات، وذلك يوم الإثنين القريب الساعة الخامسة مساءً، في بيتنا بالقرب من كلية القاسمي في باقة الغربية".

وفي منشور على حسابها الخاص في "إنستغرام" وجهت الرسامة أبو مخ، دعوة للمشاركة في إعادة رسم الجدارية "من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي" تخليدا للصحافية التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار/ مايو الجاري، خلال تغطيتها لاقتحام الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية.