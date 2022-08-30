دعوة حقوقيّة مشتركة للمشاركة بوقفة إسناديّة للأسير خليل عواودة

أصدرت جمعيات حقوقية في أراضي 48، الثلاثاء، بيانا دعت من خلاله، المحامين والحقوقيين إلى المشاركة في تظاهرة إسنادية للأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة أشهر، والذي رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، الإفراج عنه.

وذكرت الجمعيات في بيانها، أن دعوتها تأتي "إثر التدهور الخطير لصحة وحالة المعتقل الإداري خليل عواودة، والذي يرقد بحالة خطرة جدا في مستشفى أساف هروفيه، وإيمانا منّا بأن لنا كمحامين وحقوقيين دورا أساسيا في الذود والدفاع عن الحقوق الأساسية لكل معتقل أو أسير في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى الإداريون الذين يقبعون في سجون الاحتلال دون محاكمات، ودون أدنى مراعاة للمعايير القانونية والإنسانية".

وأضافت: "إننا ندعو جميع الزُملاء من محامين وحقوقيين بالمشاركة في التظاهرة أمام مستشفى أساف هروفيه في عيون قارة (ريشون لتسيون) غدا الأربعاء، 31.8.2022، في الساعة 18:00، لنرفع صوتنا عاليا دعما لنضال الأسير عواودة واحتجاجا على منظومة الاعتقال الإداري المقيتة".

كما طالب البيان "حضوره (المحامي) باللباس الرسمي للمحامين".

والجمعيات التي دعت للتظاهرة هي مركز "عدالة"، وجمعية "ميزان"، وجمعية :مساواة"، وقائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين.