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رفضا للعنف والجريمة: مسيرة من كفر قرع حتى باقة الغربية

تاريخ النشر: 03/09/2022 - 13:02

رفضا للعنف والجريمة: مسيرة من كفر قرع حتى باقة الغربية
70 قتيلا عربيا منذ مطلع العام بجرائم إطلاق رصاص (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

انطلقت صباح اليوم السبت، مسيرة مركبات من بلدة كفرقرع وحتى باقة الغربية، وذلك احتجاجا على العنف والجريمة وتقاعس الشرطة والسلطات الإسرائيلية في محاربة الجريمة المنظمة المتفشية في المجتمع العربي.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات مختلفة، إذ كتب على بعضها:" كفى لعنف والجريمة"، "السلطات الاسرائيلية هي المسؤولة"، "بكفي"، "لكنس الاحتلال الاسرائيلي البشع"، ولافتات أخرى.

وشارك في المسيرة قوى سياسية عربية بالإضافة إلى قوى يسارية يهودية، وعائلة ضحية جريمة القتل في كفرقرع سائد زيد ( 25 عاما)، والذي قتل يوم 17 آب/ اغسطس الفائت مدخل منزله في بلدة كفرقرع.

وانطلقت المسيرة من مدخل كفرقرع وصولا إلى بيت عائلة الضحية سائد زيد، إذ شارك الوفد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد محمد بركة، ورئيس مجلس كفرقرع المحلي المحامي فراس بدحي، بالإضافة إلى النائب السابق د. يوسف جبارين.

ومن كفر قرع، توجهت المسيرة إلى بيت ضحية جريمة القتل في باقة الغربية محمد عثامنة (50 عاما)، الذي قتل في 28 آب/ أغسطس الماضي، في مكان عمله في مدينة باقة الغربية.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قتل في البلاد 70 مواطنا عربيا، معظمها نفذت نتيجة إطلاق رصاص.

بودكاست عرب 48

#كفر قرع
#باقة الغربية
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#سائد زيد
#محمد عثامنة

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