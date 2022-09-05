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أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 18:20

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية
من الوقفة الاحتجاجية في مدخل أم الفحم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

شارك العشرات من أهالي أم الفحم والصحافيين مساء اليوم، الإثنين، في وقفة احتجاجية بمدخل المدينة إثر مقتل الصحافي، نضال إغبارية، وتنديدا بتقاعس الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

وجاءت الوقفة بدعوة من الصحافيين بعد اجتماع عقد اليوم، على خلفية تواطؤ الشرطة مع المجرمين الذين قتلوا إغبارية وعدم تأمين الحماية له رغم تقديمه شكاوى أرفقها بالتسجيلات والمحادثات التي هددت حياته.

وارتدى الصحافيون قمصانا حملت صورة الزميل الصحافي إغبارية، بالإضافة إلى لافتات وشعارات حملت الشرطة المسؤولية إزاء تقاعسها.

وسبق الوقفة، تشييع جثمان الفقيد إغبارية بجنازة انطلقت من منزله الكائن في حي البير، مرورا بمسجد أبو عبيدة حيث أقيمت الصلاة عليه ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة الإغبارية في المدينة.

وأقر الصحافيون الاستمرار بالاحتجاج ضد القتل وعصابات الإجرام بشكل عام، والتظاهر ضد العنف بشكل مستمر، وإيجاد أطر لحماية الصحافيين وتعزيز المؤسسات التي تحمي الصحافيين في ظل التهديدات اليومية التي يتعرضون لها، وإعطاء الشرطة مهلة لمدة شهرين بحال لم تنفذ اعتقالات يقطع التواصل مع الشرطة ومؤسساتها، والتظاهر في القدس أمام السلطات المسؤولة.

من تشييع جثمان الزميل إغبارية (عرب 48)

كما حملوا الشرطة كامل المسؤولية إزاء تقاعسها عن أداء واجبها بالتحقيق الجدي، وتوفير أبسط الحقوق له الأمن والأمان الشخصي، رغم التهديدات التي تعرض لها زميلنا المغدور وتقديمه شكاوى بهذا الخصوص، والتي كان آخرها إطلاق وابل من الرصاص على منزله.

وقُتل الزميل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما) في جريمة إطلاق نار في أم الفحم، الليلة الماضية، بعدما سبق وأن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#نضال إغبارية
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بتقاعس الشرطة إثر مقتل الصحافي نضال إغبارية

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