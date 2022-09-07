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إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 11:04

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر
قرية الغجر (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

أزال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الحاجز العسكري الذي يمنع دخول أي مواطن إسرائيلي إلى قرية الغجر بدون تصريح مسبق أو دعوة من أحد أبناء الغجر، واستيقظ سكان البلدة على واقع جديد وهو عدم وجود حاجز عسكري للدخول والخروج من القرية المختلف على حدودها بين ثلاثة دول.

وقال مدير عام المجلس المحلي في قرية الغجر، سعيد بدر، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "استيقظنا، صباح اليوم، ولم يكن أية حاجز للدخول والخروج على مدخل بلدة الغجر، ولم يتم إبلاغنا بأي سبب لإزالة الحاجز".

وتابع بدر أنه "حتى الآن لا نعرف أية شيء حول النوايا من إزالة الحاجز العسكري، وهي خطوة قام فيها الجيش الإسرائيلي دون إبلاغنا".

ويشار الى ان قرية الغجر كانت اذ تبعت القرية دولة لبنان حتى عام 1967، ثم الى الدولة السورية، ولا تزال قضية قرية الغجر موضع خلاف مع لبنان خصوصا قضايا مزارع شبعا التابعة لقرية الغجر.

والغجر اسم قرية في منطقة الجولان العربي المحتل الواقعة على الحدود اللبنانية. سكانها من الطائفة العلوية ويبلغ عددهم حوالي 2700 نسمة. مساحتها المسكونة حوالي 500 دونم والأراضي التابعة لها تزيد عن 12 ألف دونم. بدأت سيطرة إسرائيل على القرية منذ العام 1967، وتفاوتت السيطرة السياسية والعسكرية على القرية طوال هذه المدة حتى قضت الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب من الجزء الشمالي للقرية في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010.

بودكاست عرب 48

#الغجر
#حواجز عسكرية
#سعيد بدر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

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