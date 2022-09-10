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الناعورة: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل شاب في دبورية

تاريخ النشر: 10/09/2022 - 16:04

الناعورة: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل شاب في دبورية
الضحية يوسف يوسف من دبورية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة اليوم، السبت، 4 أشخاص بينهم امرأة، في العشرينيات من أعمارهم، من بلدة الناعورة، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب يوسف حلمي يوسف من دبورية مساء أول من أمس، الخميس.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة مساء اليوم، السبت، في طلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

وتعود الجريمة إلى مساء الخميس، حينما تعرض الشاب يوسف حلمي يوسف، في العشرينيات من عمره، لجريمة إطلاق نار في دبورية، ما أسفر عن وفاته في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب أصيب عن طريق الخطأ بينما كان مارا بجانب بيت استهدف بإطلاق نار وأصيب برصاص في الرأس.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#دبورية
#الناعورة
#تقاعس الشرطة
#يوسف يوسف

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