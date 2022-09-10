مؤتمر "السوار" تحت عنوان "الفكر والنشاط النسوي الإسلامي في سياق فلسطيني: الدين المجتمع والسياسة"

انطلق في دير سيدة جبل الكرمل، ستيلا ماريس، في حيفا، صباح اليوم السبت، مؤتمر "السوار" -وهي مؤسسة نسوية عربية- تحت عنوان "الفكر والنشاط النسوي الإسلامي في السياق الفلسطيني: الدين، المجتمع، والسياسة".

يتخلل المؤتمر محاضرات تقدمنها باحثات من الداخل الفلسطيني. وبدأت الباحثة، ميّادة عصفور وهي تدرس مجال الجنوسة والدراسات النسوية بجامعة تل أبيب، في القسم الأول من المؤتمر عن "النضال الشعبي النسوي الإسلامي"، بتقديم محاضرة تحت عنوان: "في راهنيّة قصر الحريم - كنية النّساء الفلسطينيات كساحة نضال سياسيّة نسويّة".

الباحثات: يحيى يونس وهوّاري وعصفور (من اليمين لليسار) "عرب 48"

وتليها محاضرة من تقديم الباحثة والناشطة النسوية ومديرة برنامج الدراسات النسوية في مركز "مدى الكرمل"، د. عرين هواري، تحت عنوان "النسوية الإسلامية: الإنتاج المعرفي كممارسة سياسية".

وتقدم المُحاضِرة والباحثة د. تغريد يحيى - يونس، في جامعة تل أبيب، محاضَرَة بعنوان "عود على بدء العمل النِسوي ونقاشات قديمة ومستجدّة".

ويستضيف المؤتمر محاضرة ضيف د. أميمة أبو بكر وهي باحثة وكاتبة ومترجمة نسوية، تشغل منصب أستاذة للأدب الإنجليزي المقارن في جامعة القاهرة، ونائبة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، في محاضرة "حول الوعي النسوي ورسالة القرآن المساواتية (عبر تطبيق الزوم)". وتدير القسم الأول من المؤتمر مديرة جمعية السوار، لمياء نعامنة.

(عرب 48)

وعنونت الجمعية الجلسة الثانية من المؤتمر بـ"تحديات الإسلام في القانون والسياسة"، والتي تديرها شيرين بطشون، وهي محامية وباحثة في مجال القانون والجندر ومختصة في مجال الأحوال الشخصية.

وستقدم المحامية وطالبة الدكتوراه بانة شغري محاضرة، تحت عنوان: "حق النساء في تقلد منصب القضاء الشرعي تحت سقف الدولة اليهودية".

وتقدم الباحثة والمحامية آلاء حاج يحيى، بحثها بعنوان: "من الوعي الكاذب إلى الوعي النسوي الإسلامي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". يُشار إلى أن حاج يحيى هي طالبة دكتوراه في قسم القانون جامعة "ييل" وقسم علم الثقافات والإنسان، في جامعة كامبريدج.

وفي تلخيص برنامج المؤتمر، تدير هذا المحور، مركزة مشروع "التشات" لدعم الناجيات من العنف والاعتداءات الجنسية في جمعية "السوار"، لقاء شرف، الجلسة التلخيصية تحت عنوان، "الفكر كنشاط نسوي". المتحدثون هم؛ لؤي وتد وهو باحث ومترجم، طالب دكتوراه في أدب الأطفال العالمي والفلسطيني في جامعة تل أبيب، وياسمين خطيب وهي أخصائية اتصال، لغة ونطق. عضو هيئة إدارية في جمعية "جسور" لأشخاص مع توحد. وبراء عاصلة وهو مركّز المشروع التربوي في السوار، حاصل على ماجستير في علم النفس من جامعة تل أبيب.