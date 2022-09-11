الحراك الدبوري وأبناء البلد: الناشط يوسف إبراهيم يتعرض لملاحقة وندعو لإسناده

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، الإثنين، في طلب تمديد فترة اعتقال الناشط في الحراك الدبوري وحركة "أبناء البلد"، يوسف إبراهيم، على خلفية دعوته الخروج لمظاهرات احتجاجا على العنف والجريمة في بلدته والمجتمع العربي.

وداهمت قوات من الشرطة فجر، السبت، منزل الناشط إبراهيم واعتقلته قبل عرضه على المحكمة لاحقا وجرى تمديد اعتقاله لغاية الإثنين.

وجاء في بيان للحراك الدبوري "استمرارا للنهج العنصري الجبان الذي يمارس ضد أبناء شعبنا في كل فلسطين المحتلة، اجتاح عناصر قوات الاحتلال بيت رفيقنا في الحراك الدبوري، يوسف إبراهيم، وبيوت أعمامه وانتهاك حرمات البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وجرى اعتقاله بصورة وحشية والهدف واضح وهو إسكاته وإبعاده عن مسار الحق".

وأضاف أن "قرانا ومدننا العربية تشهد ليوسف بنشاطه الوطني والاجتماعي، علمًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتضييق، إذ أنه يتعرض لملاحقة سياسية منذ ثلاث سنوات ويواجه تهما باطلة وواهية".

وختم الحراك الدبوري بيانه "يوسف كسائر شباب فلسطين يعرف الحق ولم يسكت عنه كما عهدناه، وقد جرى تمديد اعتقاله ليوم الإثنين وعلى إثر ذلك ندعو كل الأحرار إلى المشاركة في المحكمة لإسناد صوت كل حر وشجاع".

ومن جانبها، استنكرت حركة "أبناء البلد" اعتقال عضو شبيبتها، وجاء عنها "استمرارا للملاحقة السياسية للرفيق يوسف إبراهيم، تستشرس الدولة ومخابراتها باستهدافه عبر اقتحام بيته وبيوت أعمامه في قرية دبورية، بقوات مدججة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ولم يسبق ذلك أي دعوة للتحقيق أو حتى أمر اعتقال".

وتابعت أنه "جرى اختطافه لادعاءات واهية مددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقاله على خلفيتها، علمًا أن الرفيق إبراهيم يواجه محاكم الاحتلال منذ 3 سنوات حيث يحاكم بتهم وادعاءات التحريض والتماهي مع ما تسميه نيابة الاحتلال ’منظمات إرهابية’ وغيرها من محاولات تحريف منشورات فيسبوكية وإخراجها عن سياقها بهدف إدانته وسجنه".

وأنهت بيانها "اليوم وفي ظل وحش الجريمة والقتل الذي يستبيح مدننا وقرانا حتى الوادعة منها، تقوم الشرطة باعتقال وملاحقة كل من يحارب هذه الجرائم بدل ملاحقة القتلة ومنظمات الجريمة، ومن هنا ندعو لأوسع مشاركة في محكمة الرفيق يوسف والذي مدد اعتقاله حتى الإثنين".