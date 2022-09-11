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حيفا: إلزام البلدية بتخصيص أرض لبناء حضانات للأطفال العرب

تاريخ النشر: 11/09/2022 - 20:59

حيفا: إلزام البلدية بتخصيص أرض لبناء حضانات للأطفال العرب
منظر عام في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

التزمت بلدية حيفا باتفاقية قضائية ملزمة من أجل تخصيص أرض لبناء حضانات للأطفال العرب في المدينة، بناء على توجه من جمعية "نمّو" لمرافقة تطور الطفل؛ حسب ما ذكر المتحدث باسم الجمعية، إبراهيم غطاس.

وجاء في بيان لجمعية "نمّو"، أن "هذا إنجاز تاريخي للجمعية، بحيث أن البلدية التزمت باتفاقية قانونية ملزمة بمصادقة المحكمة على تخصيص أرض لإنشاء حضانات عصرية وحديثة ملائمة لأطفالنا العرب في المدينة، لن تكون حزبية أو دينية".

ولفتت الجمعية إلى أن "التزام البلدية سيكون بتخصيص الميزانية الأولى التي ستحصل عليها من الدولة في العام القادم لصالح إنشاء الحضانات للمجتمع العربي، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 5 ملايين شيكل".

وأضافت أن "الالتزام يتضمن العمل للحصول على إعفاء من ضريبة الأملاك لأنشطة جمعية نحو، وحتى بناء الحضانات ستستمر الجمعية في العمل لصالح الجمهور العربي في بيتها الحالي بشارع ’جوتليف شوماخر’".

وختمت جمعية "نمّو" بيانها "البلدية وافقت على جميع مطالب الجمعية واعترفت لأول مرة بأهمية النشاطات المباركة التي تقوم بها لصالح المجتمع".

بودكاست عرب 48

#بلدية حيفا
#جمعية نمّو
#حضانات الأطفال
#حضانات للأطفال العرب

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