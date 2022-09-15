إغلاق ملف التحقيق باستشهاد محمد كيوان

أغلق قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) اليوم، الخميس، ملف التحقيق باستشهاد الشاب محمد كيوان (17 عاما) من مدينة أم الفحم إثر إطلاق النار عليه من قبل أفراد الشرطة خلال أحداث الهبة الشعبية في مايو/ أيار 2021.

وأبلغت وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم، عائلة الشهيد محمد كيوان محاميد أنها قررت إغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي قاتل ابنها بادعاء "عدم توفر الأدلة".

وقد استدعى قسم التحقيق مع الشرطة، اليوم، عائلة الشهيد كيوان الذي أصيب برأسه برصاص الشرطة، يوم 12 أيار 2021، خلال هبة الكرامة، برفقة المحامي ألبير نحاس، عضو إدارة مركز مساواة، والذي يرافق العائلة منذ إصابة ابنها واستشهاده لإبلاغهم بنتائج التحقيق بقتل ابنهم.

وعقب والد الشهيد بالقول إنه "سنة ونصف من المماطلة والمعاناة لاتخاذ قرار من هذا النوع. سنلاحقهم بكل الوسائل القانونية المتاحة".

وقال المحامي ألبير نحاس إنه طلب وقف الجلسة مع قسم التحقيق، وتسليمه مواد التحقيق فورا للاستئناف عليها. وأكد أنه "يجب التحقيق بهذا النهج الذي يسمح بتكرر حالات قتل العرب من قبل أفراد شرطة".

يذكر أن محمد كيوان استُشهد، مساء يوم 19 أيار/ مايو 2021، متأثرا بإصابة في رأسه برصاص حيّ أطلقه تجاهه أفراد الشرطة، يوم 12 أيار 2021، عند مفرق مفرق قرية البيار التحتى على مقربة من أم الفحم في منطقة وادي عارة.