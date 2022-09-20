  2. محليات
  3. أخبار محلية

منظمة الصيد البحري: إلغاء الضريبة على الاستيراد قرار تعسفي واحتكار لسوق الأسماك

تاريخ النشر: 20/09/2022 - 13:27

منظمة الصيد البحري: إلغاء الضريبة على الاستيراد قرار تعسفي واحتكار لسوق الأسماك
تصوير منظمة الصيد البحري
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرحت منظمة الصيد البحري في البلاد، اليوم الثلاثاء، أن "قرار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإلغاء الضريبة على استيراد الأسماك الطازجة والمجمدة، هو قرار تعسفي شعبوي يندرج ضمن سياسة القضاء على فرع الصيد البحري بالبلاد".

وأشارت المنظمة إلى أن "القرار سياسي انتخابي بحت، سيما وأنه جاء في ذروة الدعاية الانتخابية وقبل شهر من يوم الانتخابات، وهدفه كسب الأصوات ورفع رصيد ليبرمان السياسي على حساب الآلاف من عائلات الصيادين".

وقال المتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن "وضع الصيد البحري في البلاد وفرع الزراعة المائية مترد وكارثي، مقارنة بفرع استيراد الأسماك الذي يهيمن على السوق وتمتلكه ثلة قليلة من المستوردين وشبكات التغذية، إذ يشكل الصيد البحري نحو 2% فقط من سوق الأسماك في البلاد، فيما تشكل الزراعة المائية (مزارع تربية الأسماك) نحو 20%، في حين يشكل استيراد الأسماك أكثر من 75% من سوق الأسماك. وهذا الواقع يمنح المستوردين حرية التحكم بالأسعار في السوق، ويتسبب بأسعار باهظة، إذ أن أسعار الأسماك في إسرائيل مرتفعة بنسبة 24% مقارنة مع الأسعار في دول OECD".

وأوضح أن "إعفاء المستوردين من الضرائب لا يعني بالضرورة خفض أسعار الأسماك للوهلة الأولى يظن المستهلك أنه الرابح من هذا القرار، علما أن الحقيقة عكس ذلك. ربما سيشعر المستهلك على المدى القريب وخصوصا فترة الأعياد اليهودية، بانخفاض بسيط في أسعار الأسماك، ولكن على المدى البعيد سنواجه إسقاطات خطيرة، تمس بسوق الأسماك وخصوصا عندما يتم القضاء نهائيا على الصيد البحري والزراعة المائية المحلية بفعل هذه السياسة، فلن يكون أي بديل أو منافس للمستوردين وشبكات التغذية، التي ستحظى بحصة الأسد وتكون الرابح الأكبر وتتحكم بالأسعار وترفعها كما يحلو لها وتحتكر سوق الأسماك".

وختم العلي بالقول إنه "بدلا من تقديم الدعم والميزانيات لفئة مستضعفة ومهمّشة وفقيرة، ووضع خطة لتنمية قطاع الصيد البحري، تقدم الحكومة الامتيازات والإعفاءات الضريبية لمجموعة قليلة من المستوردين الأثرياء والأقوياء اقتصاديا، وكل ذلك يحدث في ظل القيود المفروضة على القطاع المحلي وعلى رأسها حظر الصيد مدة شهرين دونما صرف تعويض للصيادين رغم تعطيلهم عن العمل والمساس بحق أساس وحرمانهم من العيش الكريم".

يذكر أن المعدل السنوي لكميات الأسماك المستوردة بين الأعوام 2015-2021 يصل لنحو 100 ألف طن، وتأتي للبلاد من دول مختلفة حول العالم ومنها؛ الصين، والنرويج، وفيتنام، وتركيا، وقبرص، والأرجنتين، والدنمارك، وجنوب أفريقيا، ومصر.

بودكاست عرب 48

#منظمة الصيد البحري
#سامي العلي
#أسماك

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: عائلة تقدم شكوى ضد روضة بسبب علامات عنف على طفلها
أم الفحم: عائلة تقدم شكوى ضد روضة بسبب علامات عنف على طفلها

2022-09-20

رهط: اعتقالات على خلفية نصب خيام احتجاجا على أزمة السكن
رهط: اعتقالات على خلفية نصب خيام احتجاجا على أزمة السكن

2022-09-20

لجنة رسمية تزور كفر قرع لمنحها صفة مدينة
لجنة رسمية تزور كفر قرع لمنحها صفة مدينة

2022-09-20

الأكثر قراءة

موقع

موقع "بوكينغ" لحجوزات السفر يشير إلى "الاحتلال" في الضفة الغربيّة

2022-09-19
الجولان السوري: إصابة شخص برصاص الاحتلال ومزاعم حول

الجولان السوري: إصابة شخص برصاص الاحتلال ومزاعم حول "إحباط عملية"

2022-09-19
عرض أميركي جديد لإسرائيل ولبنان بملف ترسيم الحدود البحرية

عرض أميركي جديد لإسرائيل ولبنان بملف ترسيم الحدود البحرية

2022-09-19
إسرائيل تحذر رعاياها من السفر خلال الأعياد: إيران قد تستهدف إسرائيليين في أوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر خلال الأعياد: إيران قد تستهدف إسرائيليين في أوروبا

2022-09-19
إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال

إضراب بمدارس القدس رفضا لمناهج الاحتلال

2022-09-19