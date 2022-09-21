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أبو سنان: تمديد اعتقال الابن المشتبه بقتل والدته

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 17:51

أبو سنان: تمديد اعتقال الابن المشتبه بقتل والدته
الضحية سناء نصرة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في الكريوت اليوم، الأربعاء، اعتقال شاب (25 عاما) من أبو سنان للاشتباه في جريمة قتل والدته، سناء نصرة، مساء أمس الثلاثاء.

وبموجب قرار المحكمة، فإن المشتبه به سيتم عرضه لفحص على يد اختصاصي نفسي للبت في حالته النفسية.

وجرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام حتى يوم الخميس القادم.

وقُتلت سناء نصرة (48 عاما) من أبو سنان إثر تعرضها لجريمة طعن في منزلها بالبلدة مساء أمس، واعتقلت الشرطة نجلها للاشتباه به في ارتكاب الجريمة.

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#جرائم القتل
#أبو سنان
#سناء نصرة

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