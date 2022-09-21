أبو سنان: تمديد اعتقال الابن المشتبه بقتل والدته

مددت محكمة الصلح في الكريوت اليوم، الأربعاء، اعتقال شاب (25 عاما) من أبو سنان للاشتباه في جريمة قتل والدته، سناء نصرة، مساء أمس الثلاثاء.

وبموجب قرار المحكمة، فإن المشتبه به سيتم عرضه لفحص على يد اختصاصي نفسي للبت في حالته النفسية.

وجرى تمديد اعتقال المشتبه به لمدة 9 أيام حتى يوم الخميس القادم.

وقُتلت سناء نصرة (48 عاما) من أبو سنان إثر تعرضها لجريمة طعن في منزلها بالبلدة مساء أمس، واعتقلت الشرطة نجلها للاشتباه به في ارتكاب الجريمة.