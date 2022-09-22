  2. محليات
  3. أخبار محلية

هدم منزل في قرية سعوة بالنقب

تاريخ النشر: 22/09/2022 - 10:48

هدم منزل في قرية سعوة بالنقب
منظر عام لسعوة الملاصقة للأطرش (أرشيفية)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، أمس الأربعاء، منزلا يعود لامرأة من قرية سعوة المعترف بها في النقب، منذ 12 عاما، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال الناشط يوسف الهواشلة من سعوة، لـ"عرب 48" إن "هدم منزل المرأة التي تعاني من إعاقة، أمس، ولديها طفلان لم يتجاوزا العشرة أعوام، في قرية سعوة المعترف بها، هو محاولة لكسرنا واقتلاعنا من أرضنا، لكن على الرغم من كل الممارسات نحن صامدون على أرضنا".

وأضاف أنه "لا يعقل أن يتم هدم المنزل وتشريد المرأة وطفليها هكذا بكل بساطة. هذه سياسات وممارسات لتهجيرنا من أرضنا، لكننا هنا كنا وسنبقى، وهذه الممارسات تزيدنا تشبثا بالأرض والوطن الذي خلقنا به ونعيش من أجله".

وختم الهواشلة بالقول إن "هذه الدولة لا توفر الحلول، وإنما تحاول تعقيد كل شيء، فهي تهدم وتخرب وتدمر. وقضية هدم بيت المرأة ظلم ومحاولة لقهر الأهالي في سعوة والنقب، ولكن على الرغم من ذلك نحن أقوياء ومتمسكون بأرضنا ووطننا، ونريد العيش الكريم".

وفي السياق، هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، خيام الأهالي في ضاحية 11 برهط، وأمس مسكن سالم أبو عصيدة في قرية البقيعة بالنقب، والذي كان قد هُدم مطلع العام، بحجة البناء غير المرخص.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل نحو عام، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

اقرأ/ي أيضًا | عينٌ على النقب

بودكاست عرب 48

#النقب
#سعوة
#الأطرش
#هدم المنازل
#يوسف الهواشلة

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة
متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

2022-09-22

آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط
آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

2022-09-22

تصريح ادعاء ضد ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة
تصريح ادعاء ضد ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

2022-09-22

الأكثر قراءة

الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار

الرامة: إصابة خطيرة لفتاة في جريمة إطلاق نار

2022-09-21
الشرطة الإسرائيلية تعثر على جثة منفذ عملية

الشرطة الإسرائيلية تعثر على جثة منفذ عملية "حولون" مشنوقا

2022-09-21
باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع

باحث إسرائيلي: إقصاء التجمع "انتصار كبير" للمشروع الصهيوني

2022-09-21
شبتاي يهدد بحجب شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهات على غرار

شبتاي يهدد بحجب شبكات التواصل الاجتماعي في مواجهات على غرار "هبة الكرامة"

2022-09-21
تقارير: لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة تأييده لحلّ الدولتين

تقارير: لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة تأييده لحلّ الدولتين

2022-09-21