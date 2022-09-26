الطيبة: سكان كرم الجبالي يغلقون شارعا احتجاجا على انقطاع الكهرباء

أغلق عدد من سكان كرم الجبالي في مدينة الطيبة، الليلة الماضية، شارع الحي احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ نحو شهر.

وقام عدد من سكان الحي بوضع حاويات النفايات وسط الشارع وإغلاقه، وقالوا إن شركة الكهرباء لا تزال تماطل في إعادة التيار الكهربائي إلى الحي، وتصليح العطل.

ويعاني حي كرم الجبالي من انقطاع التيار الكهربائي، منذ نحو شهر، بسبب حريق أدى إلى حدوث عطل في الخط المركزي لتوزيع الكهرباء في الحي، وعلى الرغم من الاتصالات المكثفة لشركة الكهرباء والوعودات بتصليح العطل، إلا إن انقطاع التيار الكهربائي لا زال مستمرا.

وقال أحد سكان الحي، محمد جبالي، لـ"عرب 48" إن "في هذا الحي يقطن مسنون وأطفال، يتجنبون المشي في الحي بعد غروب الشمس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، إذ أنه يشكل خطرا على حياتهم".

وأضاف أنه "لم نترك أي جهة مختصة أو أي مسؤول إلا وتوجهنا إليه، وأجرى السكان اتصالات مكثفة لشركة الكهرباء، وكان هناك وعود بأن يتم العمل على تصليح العطل وإعادة التيار الكهربائي للحي خلال أيام، إلا أننا لا زلنا ننتظر منذ شهر دون أن يتغير أي شيء".

وأشار إلى أن ما يحدث بفعل "سياسة عنصرية لأنه حين تريد شركة الكهرباء المال من السكان تحجز على أملاكهم وبيوتهم وأموالهم، أما حين يتطلب الأمر العمل لصالح المواطن فإنهم يختفون".

وختم جبالي بالقول إنه "سنستمر بإغلاق شارع الحي احتجاجا على هذه المعاملة المهينة، ولن يتم فتح الشارع حتى تتم إعادة التيار الكهربائي إلى الحي. هذا مطلب أساسي من المفترض توفيره دون أن نطلبه أساسًا".

وسنقوم في "عرب 48" بنشر تعقيب شركة الكهرباء إذا ما وصلنا في وقت لاحق.