  2. محليات
  3. أخبار محلية

عرابة تقر فعاليات إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى

تاريخ النشر: 27/09/2022 - 16:26

عرابة تقر فعاليات إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى
من إحياء الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقرت بلدية عرابة واللجنة الشعبية في المدينة فعاليات برنامج إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى المقررة يوم السبت القادم 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وتقرر في الاجتماع الذي عقد أمس، الإثنين، إيفاد محاضرين محليين إلى المدارس الإعدادية والثانوية للحديث مع الطلاب عن الذكرى وخلفيتها وتداعياتها وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس.

كما أقر التوجه إلى أئمة المساجد في المدينة من أجل تناول هبة القدس والأقصى في خطب يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقوم ممثلين عن البلدية واللجنة الشعبية بزيارة عوائل الشهداء عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، ثم الانطلاق بمسيرة مشاعل عند الساعة السابعة مساء من المسجد القديم إلى النصب التذكاري وتنظيم وقفة استنكار في المكان.

وفي صباح السبت، تقوم وفود السلطات المحلية واللجان الشعبية في بلدات منطقة البطوف بوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء في سخنين عند الساعة الحادية عشر ظهرا من بعدها الانتقال إلى عرابة.

وستنطلق المسيرة المحلية في عرابة عند الساعة الثالثة عصرا من أمام المسجد القديم لتلتقي بمسيرة سخنين عند تقاطع طرق أحمد التوفيق – الجليل – البلان، على أن تلتحم المسيرتين وتواصلان لتلتحما مع مسيرة دير حنا عند دوار النصب التذكاري من ثم إلى أرض المهرجان المركزي في ساحة النصب التذكاري ليبدأ المهرجان عند الساعة الرابعة.

وسيتضمن المهرجان إلقاء كلمات من قبل رئيس بلدية عرابة ورئيس لجنة المتابعة وممثلين عن أهلنا في القدس وذوي الشهداء واللجنة الشعبية في عرابة.

وجرى التأكيد على ضرورة الحشد لإنجاح هذه الفعاليات والفعاليات القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة، كما الالتزام بالقرارات ولا سيما الامتناع عن إبراز المظاهر الحزبية، والاكتفاء برفع العلم الفلسطيني لإيصال رسالة واحدة وموحدة ضد المساس بالأوقاف والمقدسات التي لا تزال تتعرض للانتهاكات والاقتحامات.

بودكاست عرب 48

#هبة القدس والأقصى
#هبة أكتوبر
#عرابة
#بلدية عرابة
#اللجنة الشعبية في عرابة
#مسيرة عرابة
#دير حنا
#سخنين

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة
الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

2022-09-27

اللجنة الشعبية في سخنين تقر برنامج الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى
اللجنة الشعبية في سخنين تقر برنامج الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى

2022-09-27

منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها
منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

2022-09-27

الأكثر قراءة

الاحتلال يحاصر الأقصى: اعتقالات وإصابات والقدس ثكنة عسكرية

الاحتلال يحاصر الأقصى: اعتقالات وإصابات والقدس ثكنة عسكرية

2022-09-26
وفاة الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عامًا

2022-09-26
مقتل شاب وإصابة خطيرة لآخر إثر شجار في بيت سوريك

مقتل شاب وإصابة خطيرة لآخر إثر شجار في بيت سوريك

2022-09-26
اعتقال شاب من الجليل بزعم

اعتقال شاب من الجليل بزعم "تثبيت عائق" على خط السكة الحديد

2022-09-26
في تحصين التجمع لنفسه ومحيطه

في تحصين التجمع لنفسه ومحيطه

2022-09-26