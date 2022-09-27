عرابة تقر فعاليات إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى

أقرت بلدية عرابة واللجنة الشعبية في المدينة فعاليات برنامج إحياء الذكرى الـ22 لهبة القدس والأقصى المقررة يوم السبت القادم 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وتقرر في الاجتماع الذي عقد أمس، الإثنين، إيفاد محاضرين محليين إلى المدارس الإعدادية والثانوية للحديث مع الطلاب عن الذكرى وخلفيتها وتداعياتها وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس.

كما أقر التوجه إلى أئمة المساجد في المدينة من أجل تناول هبة القدس والأقصى في خطب يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يقوم ممثلين عن البلدية واللجنة الشعبية بزيارة عوائل الشهداء عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، ثم الانطلاق بمسيرة مشاعل عند الساعة السابعة مساء من المسجد القديم إلى النصب التذكاري وتنظيم وقفة استنكار في المكان.

وفي صباح السبت، تقوم وفود السلطات المحلية واللجان الشعبية في بلدات منطقة البطوف بوضع الأكاليل على أضرحة الشهداء في سخنين عند الساعة الحادية عشر ظهرا من بعدها الانتقال إلى عرابة.

وستنطلق المسيرة المحلية في عرابة عند الساعة الثالثة عصرا من أمام المسجد القديم لتلتقي بمسيرة سخنين عند تقاطع طرق أحمد التوفيق – الجليل – البلان، على أن تلتحم المسيرتين وتواصلان لتلتحما مع مسيرة دير حنا عند دوار النصب التذكاري من ثم إلى أرض المهرجان المركزي في ساحة النصب التذكاري ليبدأ المهرجان عند الساعة الرابعة.

وسيتضمن المهرجان إلقاء كلمات من قبل رئيس بلدية عرابة ورئيس لجنة المتابعة وممثلين عن أهلنا في القدس وذوي الشهداء واللجنة الشعبية في عرابة.

وجرى التأكيد على ضرورة الحشد لإنجاح هذه الفعاليات والفعاليات القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة، كما الالتزام بالقرارات ولا سيما الامتناع عن إبراز المظاهر الحزبية، والاكتفاء برفع العلم الفلسطيني لإيصال رسالة واحدة وموحدة ضد المساس بالأوقاف والمقدسات التي لا تزال تتعرض للانتهاكات والاقتحامات.