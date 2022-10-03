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اتهام: هددها بالإيذاء ما لم تدفع له مالا

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 14:01

اتهام: هددها بالإيذاء ما لم تدفع له مالا
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، مؤخرا، لائحة اتهام ضد شاب من سكان طمرة، نسبت إليه ابتزاز وتهديد صاحبة محل تجاري بالإيذاء ما لم تدفع له مالا.

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام، طلبا لتمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضده.

وحسب ما جاء في بيان للشرطة، فإنها "تلقت بلاغا يوم 8 أيلول/سبتمبر 2022 من صاحبة المحل في طمرة، حول مشتبه به تحدث معها عبر الهاتف وهددها بأنه إذا لم تقم بدفع مبلغ مالي له سيقوم بإيذائها".

وأضاف أن "عناصر من الشرطة رافقوا صاحبة المحل التجاري لعدة ساعات تحقيق واصل خلالها المشتبه به مطالبه، وفي النهاية جرى الاتفاق معه على وضع ظرف يحوي نقودا في مكان ما في محطة وقود".

وفي أعقاب ذلك تواجدت الشرطة بقوات كبيرة في المكان وفور وصول المشتبه به وما إن وضع يديه على الظرف قام عناصر الشرطة باعتقاله وإطلاق النار في الهواء بعدما حاول الهرب؛ حسب ما ورد في بيانها.

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#طمرة
#لائحة اتهام
#ابتزاز
#تهديد

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