إصابة شابين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمغار

أصيب، فجر اليوم الجمعة، شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، وآخر في العشرينيات من عمره، بجروح طفيفة برصاص الشرطة الإسرائيلية، على ما يبدو، خلال تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والشابين في مدينة المغار بمنطقة الجليل الأسفل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "خلال دورية للشرطة في مدينة المغار، تم سماع إطلاق نار، وتبين أنه تم إطلاق النار على محل مجوهرات، وعند وصولهم إلى مكان الحادث تعرفوا على سيارة أثارت الشكوك حول إطلاق النار، وعند بدء رجال الشرطة بمطاردة السيارة حدث تبادل لإطلاق النار حتى تم إيقاف السيارة وهرب مشتبه به منها، وتم العثور عليه لاحقًا وهو بجروح خطيرة، وتم القبض على المشتبهين الآخرين على الفور مع إصابة أحدهما بجروح طفيفة كما تم ضبط بندقية M-16".

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى "بوريا" بالقرب من مدينة طبرية لاستكمال العلاج.