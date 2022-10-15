الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية في مدينة الطيبة، إضرابا مفتوحا بدءًا من صباح غد، الأحد، وذلك بسبب تحوّل المدرسة إلى "بيئة غير آمنة للطلاب"؛ على حد تعبيرها.

وجاء الإعلان عن الإضراب المفتوح بعد تراكمات للمطالب من أجل تسوية النواقص من قبل بلدية الطيبة، والتي لم تنفذ؛ حسب ما جاء في بيان للجنة أولياء أمور الطلاب.



وقال رشيد برانسي من لجنة أولياء أمور الطلاب، لـ"عرب 48"، إن "الإضراب جاء نظرًا لما تمر به المدرسة من ظروف قاسية وحالة سيئة في الخدمات وكل ما يتعلق بالصيانة والنظافة ومستلزمات التعليم وما إلى ذلك، وبناء عليه قررنا نحن أعضاء لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبنا الشرعية والتي تقع في لب حقوق ومصلحة أبنائنا".

وحملّ برانسي بلدية الطيبة المسؤولية عما تمر به المدرسة، مضيفا أنه "ليعلم كل مواطن في هذا البلد الطيب بأهله، أننا قد توجهنا إلى رئيس البلدية عدة مرات منذ سنوات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكذلك إلى جهات تربوية مسؤولة، إذ أن هذه النواقص والحالة المتردية للمدرسة جاءت نتيجة تراكمات سنين أهملت فيها المدرسة".

وأشار إلى أنه "من المؤسف والمخجل والمؤذي أن يقع طلاب الطيبة تحت هذه الظروف التي تؤثر على حالاتهم النفسية والتربوية والتعليمية والتحصيلية، إن نقص الموارد في المدارس لا يخلق جيلا متعلما ومبدعا ننتظر منه النهوض بمجتمعنا وبلدتنا".

وختم برانسي بالقول "نهيب بكل مواطن في بلدتنا أن يدعم مسيرتنا من أجل تحقيق مطالبنا، ولتكن بداية للتغيير في مدارسنا".