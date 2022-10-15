  2. محليات
  3. أخبار محلية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 17:32

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية
برانسي يشير إلى الظروف التي تمر بها المدرسة (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية في مدينة الطيبة، إضرابا مفتوحا بدءًا من صباح غد، الأحد، وذلك بسبب تحوّل المدرسة إلى "بيئة غير آمنة للطلاب"؛ على حد تعبيرها.

وجاء الإعلان عن الإضراب المفتوح بعد تراكمات للمطالب من أجل تسوية النواقص من قبل بلدية الطيبة، والتي لم تنفذ؛ حسب ما جاء في بيان للجنة أولياء أمور الطلاب.


وقال رشيد برانسي من لجنة أولياء أمور الطلاب، لـ"عرب 48"، إن "الإضراب جاء نظرًا لما تمر به المدرسة من ظروف قاسية وحالة سيئة في الخدمات وكل ما يتعلق بالصيانة والنظافة ومستلزمات التعليم وما إلى ذلك، وبناء عليه قررنا نحن أعضاء لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة إعلان الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبنا الشرعية والتي تقع في لب حقوق ومصلحة أبنائنا".

وحملّ برانسي بلدية الطيبة المسؤولية عما تمر به المدرسة، مضيفا أنه "ليعلم كل مواطن في هذا البلد الطيب بأهله، أننا قد توجهنا إلى رئيس البلدية عدة مرات منذ سنوات، ولكن لا حياة لمن تنادي، وكذلك إلى جهات تربوية مسؤولة، إذ أن هذه النواقص والحالة المتردية للمدرسة جاءت نتيجة تراكمات سنين أهملت فيها المدرسة".

وأشار إلى أنه "من المؤسف والمخجل والمؤذي أن يقع طلاب الطيبة تحت هذه الظروف التي تؤثر على حالاتهم النفسية والتربوية والتعليمية والتحصيلية، إن نقص الموارد في المدارس لا يخلق جيلا متعلما ومبدعا ننتظر منه النهوض بمجتمعنا وبلدتنا".

وختم برانسي بالقول "نهيب بكل مواطن في بلدتنا أن يدعم مسيرتنا من أجل تحقيق مطالبنا، ولتكن بداية للتغيير في مدارسنا".

بودكاست عرب 48

#مدرسة السلام
#الطيبة
#إضراب

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

الطيبة: إعلان الإضراب المفتوح في مدرسة السلام الإعدادية

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: وقفة احتجاجية مطالبة برفع الحصار عن مخيم شعفاط
حيفا: وقفة احتجاجية مطالبة برفع الحصار عن مخيم شعفاط

2022-10-15

شفاعمرو: إصابتان إحداهما خطيرة في إطلاق نار على منزل
شفاعمرو: إصابتان إحداهما خطيرة في إطلاق نار على منزل

2022-10-15

حوادث الدهس: وفاة شاب من الرينة بعد أسبوعين من وفاة شقيقه
حوادث الدهس: وفاة شاب من الرينة بعد أسبوعين من وفاة شقيقه

2022-10-15

الأكثر قراءة

شهيدان أحدهما طبيب ومصابون خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

شهيدان أحدهما طبيب ومصابون خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين

2022-10-14
الكلاسيكو: ريال مدريد يريد ضرب عصفورين بحجر ضدّ برشلونة

الكلاسيكو: ريال مدريد يريد ضرب عصفورين بحجر ضدّ برشلونة

2022-10-14
ركوب

ركوب "الإسلام" لنظام الأبارتهايد

2022-10-14
استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

2022-10-14
شهيد برصاص الاحتلال بزعم إطلاق نار وإصابة مستوطن في

شهيد برصاص الاحتلال بزعم إطلاق نار وإصابة مستوطن في "بيت إيل"

2022-10-14