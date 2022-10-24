اللد: تمديد اعتقال مشتبه بقتل رباب أبو صيام

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الإثنين، اعتقال شاب، في العشرينيات من عمره، من اللد للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل رباب أبو صيام التي قتلت أمام أعين أطفالها في ساحة منزل عائلتها في المدينة.

وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق لغاية يوم الأحد القادم.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة، الأربعاء الماضي، شخصين من اللد للاشتباه بضلوعهما في ثلاث جرائم قتل ارتكبت في المدينة على مدار الأعوام الستة الماضية، من بينها جريمة قتل الشابة أبو صيام.

يذكر أن منزل عائلة الضحية أبو صيام تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين، مؤخرا، وفي حين لم يسفر إطلاق النار عن وقوع ضحايا، لحقت أضرارا كبيرة بالمنزل.

وكشف تقرير نشر، مؤخرا، أن شبهات تحوم حول ضلوع ضابطة في الشرطة، في تسريب معلومات قد تكون أدت إلى مقتل الشابة أبو صيام. وبحسب التقرير، فإن الضابطة المشتبه بها خدمت في مركز الشرطة في اللد في قسم التحقيق والاستخبارات، وأبعدت عن عملها في الشهر الماضي، بعد الاشتباه في علاقة حميمة تجمعها بأحد عناصر العصابات الإجرامية في المدينة، وفي أنها قدمت له معلومات استخبارية سرية.

وذكر التقرير أن المشتبه بها خضعت للتحقيق لدى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية ("ماحاش") بسبب ضلوعها في تسريب معلومات اطلعت عليها في إطار عملها كشرطية، لمن وصفه التقرير بـ"مجرم محلي" يدعى عمر، وبحسب التقرير فإن "محتوى التسريب والضرر الناجم عنه ذلك غير معروف بعد".

وأشار التقرير إلى أن "المجرم" الذي كان على صلة بالشرطية المشتبه بها، كان قد اعتقل في حزيران/ يونيو 2020 بتهمة الاتجار بالمخدرات، وفي طلب التوقيف المقدم ضده ورد أنه صدر بحقه إدانات سابقة في جرائم تتعلق بالمخدرات والممتلكات.