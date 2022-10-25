المطالبة بإقالة طبيب من "سوروكا" تفوه بتصريحات عنصرية ضد العرب بالنقب

دعت مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني لإقالة مدير قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى "سوروكا"، بروفيسور غدعون ساهار، إثر تصريحات عنصرية تفوه بها ضد المواطنين العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

واستنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب بشدة "التصريحات العنصرية التي صرح بها الدكتور جدعون ساهار، مدير قسم القلب في مستشفى سوروكا في بئر السبع، في حلقة بيتية انتخابية للمتطرفة أييلت شاكيد، بأن أرحام النساء العربيات البدويات هي المذنبة في ولادة (أطفال مخالفين)، واقترح الحد من النسل وهذا أمر يخالف أوامر ديننا الحنيف".

وأضافت اللجنة أن "هذا الطبيب الذي أقسم يمينا بعدم التفرقة بين مرضاه على أساس ديني أو عرقي أو قومي يستحق الاستنكار والمعاقبة، ونطالب وزارة الصحة بفصله من عمله كون الطب مهنة إنسانية، وعليها أن تعالج كل الناس بدون تفرقة. أصبحت ظاهرة تأييد المتطرفين مألوفة وطبيعية وليست جديدة في مجتمع أغلبيته تميل إلى اليمين والفاشية، وكان صاحب شركة (زارا) في إسرائيل قد نظم قبل أيام اجتماعا لدعم المأفون بن غفير مع العلم أن الكثير من زبائن الشركة من العرب، وهذه فرصة لنطالب الجماهير العربية بمقاطعة هذه الشركة وكل العنصريين وعدم التعامل معهم".

وختمت اللجنة بالقول إنه "لو كان هناك رادع من قبل الدولة لما تجرأ أحد بأن يصرح تصريحات من هذا القبيل. واضح أن هناك تهاونا مع المخالفين للقانون عندما يكون المخالف يهوديا والضحية عربيا".

ووجهت مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني رسالة، أمس الإثنين، إلى وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، ومدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان آش،

وإدارة صندوق المرضى العام "كلاليت"، إيلي كوهين، ومدير مستشفى "سوروكا"، بروفيسور شلومي كودش، ومدير عام نقابة الأطباء العامة "هاري"، بروفيسور حجاي تسيون، بشأن التصريحات العنصرية لمدير قسم جراحه القلب والصدر في مستشفى سوروكا، بروفيسور غدعون ساهار.

وذُكر في الرسالة "نحن الموقعون أدناه أطر ومنظمات مهنية في المجتمع العربي، نندد ونستنكر بشده التصريحات العنصرية التي صدرت عن مدير قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى سوروكا، بروفيسور جدعون ساهار، والتي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونطالب باتخاذ إجراءات فورية ضده".

وأوضحت مؤسسات المجتمع المدني في الرسالة أن "بروفيسور ساهار ظهر في فيديو مصوَّر لاجتماع انتخابي تحدث خلاله عن المجتمع البدوي في النقب بصوره معيبة ومخزية حيث نعته بالمجتمع 'المشكلجي' واصفا 'الرحم العربي' بأنه مصدر وأساس المشكلة. لا يمكن تفسير وفهم أقوال بروفيسور ساهار بأكثر من مفهوم واحد وهو أن هذه الأقوال ما هي إلاّ عبارات عنصرية تتعارض مع الأسس والمبادئ الأخلاقية للعاملين في مجال الطب. كما أن هذه التصريحات تعارض قرارات اللجنة ضد العنصرية التابعة لوزارة الصحة. هذه التفوهات تمس أيضا بخصوصية الأشخاص وبحقهم باتخاذ قرارات تخصهم وتخص حياتهم الشخصية. هذه الأقوال تمس بثقة المواطنين بالأطباء والجهاز الصحي وتكرّس الأفكار والمعتقدات النمطية المتأصلة في المجتمع نحو المواطنين العرب البدو وتشكل إساءة وتحرشا عنصريا بكل من يسمعها".

وأكدت أنه "لا شك أن بروفيسور الذي يتفوه بهذه العبارات العنصرية لا يستطيع الاستمرار بالعناية بالمرضى ومعالجة صحة المواطنين العرب في النقب لأنه ينتهك قواعد الأخلاق الطبية والثقة بها. من الجدير ذكره أن التركيز على أقوال بروفيسور ساهار لا تعني غض النظر عن العنصرية البنيوية السائدة في مؤسسات عديدة بشكل عام وفي جهاز الصحة بشكل خاص. إن تكرار التصريحات العنصرية التي لا تحظى باهتمام الجمهور العام ما هي إلاّ تأكيدا على غياب قيادة حازمة لمعالجة المشكلة من قبل جهاز الصحة وإدارته. إن غالبية توصيات اللجنة التي ناقشت موضوع العنصرية في جهاز الصحة لم يتم تنفيذها".

وختمت الجمعيات بالقول إنه "نطالب وزارة الصحة بأن تقوم باتخاذ خطوات فورية لاقتلاع ظاهرة تفشي العنصرية في جهاز الصحة من جذورها. وفي سياق تفوهات بروفيسور ساهار، على وزارة الصحة أن تقوم بوظيفتها، وأن تدعو بروفيسور ساهار لجلسة استماع، وأن تتخذ القرار بشأن رخصة مزاولة عمله في مهنة الطب في أعقاب تصريحاته العنصرية، والتي تمس بثقة المرضى والمتعالجين، والتي تسودها النظرة الاستعلائية والحكم غير اللائق على مجتمع كامل وعلى أجزاء منه بما قراراتهم المتعلقة بنمط حياتهم الشخصية. بالإضافة لذلك، فإننا نطالب إدارة مستشفى سوروكا وإدارة صندوق المرضى كلاليت بإقالة بروفيسور ساهر بشكل فوري. كما أننا نشير إلى أنه من الجدير بنقابة الأطباء العامة إصدار بيان فوري تستنكر وتدين به هذه التصريحات لكي تكون عبرة لكل طبيب أو مهني عنصري".

ووقع على الرسالة كل من لجنة متابعة القضايا الصحية في المجتمع العربي، و"أطباؤنا" الرابطة العامة للطبيبات والأطباء العرب، ومنظمة سيكوي- أفق، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية الجليل، ومعك، ونساء ضد العنف، وجمعية تطوير صحة المجتمع العربي، وامرأة لامرأة، صندوق مبادرات إبراهيم، وجمعية ادمة، وجمعية نيسان لصحة جهاز الهضم، الكبد والغذاء، وجمعية خطوة للأمام لتطوير التعليم، رهط، ومركز الطفولة مؤسسة حضانات الناصرة، ومجلس نعمت/ لواء الناصرة، وزولات/ الآخر، وقسم حقوق النساء والعيش المشترك، نعمات، وجمعية انتماء وعطاء - الطيرة، ومنتدى التعايش في النقب، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وحركة النساء الديمقراطيات، وجمعية سدرة، النقب، ومركز عدالة.