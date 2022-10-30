"التجمّع": نحو 6 آلاف صوت لاجتياز نسبة الحسم

أعلن حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أنه ينقصه نحو 6 آلاف صوت فقط، لاجتياز نسبة الحسم في انتخابات الكنيست، التي ستُجرى الثلاثاء المقبل.

ووفق البيان، قال مدير طاقم يوم الانتخابات في "التجمع"، بكر عواودة، إن "المعطيات الواردة من فروع التجمع وطواقم العمل في مختلف القرى والمدن العربية، والاستطلاعات الداخلية، والفحوصات، تفيد بأن التجمع على حافة نسبة الحسم وينقصه ما بين 5 إلى 6 آلاف من الأصوات لاجتياز نسبة الحسم".

وذكر البيان أن "طاقم يوم الانتخابات قد أنهى التحضيرات الإدارية واللوجيستية ليوم الانتخابات في فروع التجمع الممتدة من الشمال إلى المثلث إلى الجنوب ومدن الساحل، إضافة إلى تجهيز الطاقم المركزي في شفاعمرو الذي سيدار به يوم الانتخابات، إضافة إلى التغطية الإعلامية".

وجاء في البيان قول إدارة الحملة الانتخابية للحزب، إن :نسبة التصويت وصلت 51%، وإن التصويت للتجمع يضمن دخول 4 أعضاء (عرب للكنيست) بعد أن ضمنت الجبهة والموحدة تمثيلها بـ8 أعضاء".

وأضافت: "إن مجتمعنا قادر على تحدي نسبة التصويت، وجميع المعطيات تدل على أن الارتفاع مستمر ونسبة التصويت ستتخطى 55%".