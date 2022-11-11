الصحّة الإسرائيليّة: اكتشاف "عيّنة إيجابيّة" من الكوليرا شماليّ البلاد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت "عينة إيجابية" من الكوليرا في مياه خزّان "يارموكيم"، شماليّ البلاد، غير أنها أشارت إلى أنه "ليس هناك خطر على صحة الجمهور العامة، في هذه المرحلة".

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن "العينة الإيجابية"، رُصدت "في عينات أجرتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرة إلى أنها "تقدّر أن مصدر البكتيريا هو على ما يبدو من انتشار العدوى في سورية، بسبب تفشي الكوليرا هناك".

وذكرت الوزارة إنه "مع انتشار المرض في سورية، بدأ نظام ’الاستخبارات الصحية’ التابع للوزارة، والذي تعرّف على التهديد المُحتمل لرصد تفشي المرض وتحليله، بالتعاون مع المهنيين في وزارة الصحة وسلطة المياه وشركة ’ميكوروت’".

وأضافت أنه "بفضل الاكتشاف المبكر، اتخذت وزارة الصحة، بالتعاون مع سلطة المياه وشركة ’ميكوروت’، عددًا من الإجراءات لحماية مصادر المياه التي تصل إلى السكان، بما في ذلك الوقف المؤقت لتدفّق ’يارموكيم’ (الخزان الذي رُصدت العينة فيه) إلى بحيرة طبرية، وكلورة المياه".

وقالت الوزارة إن "مختبرات الصحة العامة قامت ببناء قدرات اختبار الكوليرا البيئية، لتمكين الرصد المنتظم لتلوّث المياه المحتمل".

ولفتت إلى أنه "في هذه المرحلة، ليس هناك خطر على صحة الجمهور العامة، وذلك بفضل الاكتشاف المبكر والإجراءات التي تم اتخاذها فور اكتشاف التهديد، وبفضل جودة البنى التحتية، المياه، والصرف الصحي والصحة في البلاد"، على حدّ قولها.

وأوضح البيان أن الوزارة "قامت بإعلام وزارة الصحة الأردنية، والسلطة الفلسطينية، بالمستجدات والإجراءات التي اتخذت لحماية صحة الجمهور".