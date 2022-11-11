  2. محليات
  3. أخبار محلية

الصحّة الإسرائيليّة: اكتشاف "عيّنة إيجابيّة" من الكوليرا شماليّ البلاد

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 13:32

الصحّة الإسرائيليّة: اكتشاف "عيّنة إيجابيّة" من الكوليرا شماليّ البلاد
محطة تحلية الخضيرة (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اكتشفت "عينة إيجابية" من الكوليرا في مياه خزّان "يارموكيم"، شماليّ البلاد، غير أنها أشارت إلى أنه "ليس هناك خطر على صحة الجمهور العامة، في هذه المرحلة".

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن "العينة الإيجابية"، رُصدت "في عينات أجرتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية"، مشيرة إلى أنها "تقدّر أن مصدر البكتيريا هو على ما يبدو من انتشار العدوى في سورية، بسبب تفشي الكوليرا هناك".

وذكرت الوزارة إنه "مع انتشار المرض في سورية، بدأ نظام ’الاستخبارات الصحية’ التابع للوزارة، والذي تعرّف على التهديد المُحتمل لرصد تفشي المرض وتحليله، بالتعاون مع المهنيين في وزارة الصحة وسلطة المياه وشركة ’ميكوروت’".

وأضافت أنه "بفضل الاكتشاف المبكر، اتخذت وزارة الصحة، بالتعاون مع سلطة المياه وشركة ’ميكوروت’، عددًا من الإجراءات لحماية مصادر المياه التي تصل إلى السكان، بما في ذلك الوقف المؤقت لتدفّق ’يارموكيم’ (الخزان الذي رُصدت العينة فيه) إلى بحيرة طبرية، وكلورة المياه".

وقالت الوزارة إن "مختبرات الصحة العامة قامت ببناء قدرات اختبار الكوليرا البيئية، لتمكين الرصد المنتظم لتلوّث المياه المحتمل".

ولفتت إلى أنه "في هذه المرحلة، ليس هناك خطر على صحة الجمهور العامة، وذلك بفضل الاكتشاف المبكر والإجراءات التي تم اتخاذها فور اكتشاف التهديد، وبفضل جودة البنى التحتية، المياه، والصرف الصحي والصحة في البلاد"، على حدّ قولها.

وأوضح البيان أن الوزارة "قامت بإعلام وزارة الصحة الأردنية، والسلطة الفلسطينية، بالمستجدات والإجراءات التي اتخذت لحماية صحة الجمهور".

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#اكتشاف الكوليرا
#شمالي إسرائيل
#سورية
#الأردن
#تلوث
#وزارة الصحة الإسرائيلية
#كوليرا

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفض تمديد أمر تجميد هدم منزل في الطيبة... "أعيش كابوسا"
رفض تمديد أمر تجميد هدم منزل في الطيبة... "أعيش كابوسا"

2022-11-11

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2022-11-11

أم الفحم: استنكار لاعتداء على معلمات في روضة أطفال
أم الفحم: استنكار لاعتداء على معلمات في روضة أطفال

2022-11-10

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

2022-11-10
الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم مشاركته بقتل الضابط راز بجنين

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بزعم مشاركته بقتل الضابط راز بجنين

2022-11-10
بايدن: فقدنا مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفيّ

بايدن: فقدنا مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفيّ

2022-11-10
السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنكافح أي محاولة لضم الضفة

السفير الأميركي لدى إسرائيل: سنكافح أي محاولة لضم الضفة

2022-11-10
مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

مقتل 200 ألف جندي بحرب روسيا وأوكرانيا

2022-11-10