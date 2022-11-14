جمعية الجليل تستعد لإطلاق مؤتمرها العلمي السنوي لعام 2022

تعقد جمعية الجليل - الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، ضمن معهد الأبحاث التطبيقية، مؤتمرها العلمي السنوي، يوم الخميس الموافق 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في قاعة مؤتمرات جمعية الجليل في شفاعمرو.

ويهدف المؤتمر إلى عرض آخر المستجدات والنتائج للأبحاث العلمية الجارية في المعهد، بالإضافة إلى تعزيز أهمية البحث العلمي، خاصة لدى الجيل الناشئ.

وخلال المؤتمر سيتم عرض الأبحاث العلمية التي يجريها الباحثون في مختبرات معهد الأبحاث التطبيقية لجمعية الجليل، من خلال ثلاث جلسات مختلفة: الأولى بعنوان "معالجة المياه، مياه الصرف الصحي، النفايات والتربة"، والثانية بعنوان "بيئة، صحة وتعليم"، أما الثالثة، فهي جلسة لعروض الطلاب. كما سيُفتتح المؤتمر بمحاضرة حول "أنظمة المياه الذكية: الجوانب التشغيلية والأمنية"، والتي سيقدمها بروفيسور مشهور حوش من جامعة حيفا.

وسيشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر، ويعرض الأبحاث كل من الباحثين: المدير العلمي، د. نضال مصالحة، ود. كيرين يانوكا- غولوب، ود. محمود ذياب، والمهندس عمر عاصي. وفي الجلسة الثانية، سيقدم العروض كل من آلاء عبيد، ود. محمد خطيب، وعبير شحادة. أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فستتضمن عروضا للطلاب: نور عواد، وجوليا غنطوس، وستاف شمشوني وجيني يوسيم. وسيُختتم المؤتمر بجولة في مختبرات معهد البحوث التطبيقية.

وما يميز المؤتمر لهذا العام هو التنوع في مواضيعه وعروضه المختلفة، والتي تشمل البحث العلمي، الصحة، والبيئة، والتعليم، حيث يدمج هذا المؤتمر جميع نشاطات جمعية الجليل العلمية، والبحثية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية.