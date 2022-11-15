  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: 4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق

تاريخ النشر: 15/11/2022 - 23:25

النقب: 4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق
من موقع الحادث
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بحادث طرق وقع بالقرب من مفرق تل عراد في منطقة النقب، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن مركبة اصطدمت بعامود للكهرباء في شارع رقم 31 في المنطقة، لسبب غير معلوم حتّى الآن.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان، أن شخصين أُصيبا بجراح خطيرة، لافتا إلى أن أحدهما هي شابة تبلغ العشرين من عمرها، بالإضافة إلى شخص آخر، لم يذكر عمره، غير أنه أوضح أنه كان آخر من تمّ تخليصه من المركبة، فيما كان فاقدا للوعي.

وبالإضافة إلى المصابيْن بجراح خطيرة، أُصيبت شابة (18 عاما)، وطفل في الثالثة من عمره، بجراح وُصفت بالمتوسطة.

وأفاد بأنه قدّم الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرا إلى أنه نقلهم إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#النقب
#حادث سير
#إصابات

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كابول "على هامش اهتمامات" السّلطات: شهران بدون فرع بريد... "تُركنا بلا عنوان"
كابول "على هامش اهتمامات" السّلطات: شهران بدون فرع بريد... "تُركنا بلا عنوان"

2022-11-15

مطالبة بإقالة منصور دهامشة وتوصية بعقد مؤتمر للجبهة
مطالبة بإقالة منصور دهامشة وتوصية بعقد مؤتمر للجبهة

2022-11-15

طمرة: قرار المحكمة ضد 4 من معتقلي الهبة الشعبية بعد أقل من أسبوعين
طمرة: قرار المحكمة ضد 4 من معتقلي الهبة الشعبية بعد أقل من أسبوعين

2022-11-15

الأكثر قراءة

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

شهيدة وإصابة برصاص الاحتلال قرب رام الله

2022-11-14
تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية: منفذة تفجير إسطنبول سورية الأصل

2022-11-14
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

2022-11-14
جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

جندي إسرائيلي يقتل يهوديا اشتبه بالخطأ بأنه فلسطيني

2022-11-14
غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

غضب في الليكود: نتنياهو يسعى لتعيين ديرمر وزيرا للخارجية

2022-11-14