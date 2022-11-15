أُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بحادث طرق وقع بالقرب من مفرق تل عراد في منطقة النقب، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن مركبة اصطدمت بعامود للكهرباء في شارع رقم 31 في المنطقة، لسبب غير معلوم حتّى الآن.

وذكر طاقم طبيّ وصل إلى المكان، أن شخصين أُصيبا بجراح خطيرة، لافتا إلى أن أحدهما هي شابة تبلغ العشرين من عمرها، بالإضافة إلى شخص آخر، لم يذكر عمره، غير أنه أوضح أنه كان آخر من تمّ تخليصه من المركبة، فيما كان فاقدا للوعي.

النقب: 4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق

للتفاصيل: https://t.co/Yw0UJRpJf6 pic.twitter.com/9bWlKWTAFi — موقع عرب 48 (@arab48website) November 15, 2022

وبالإضافة إلى المصابيْن بجراح خطيرة، أُصيبت شابة (18 عاما)، وطفل في الثالثة من عمره، بجراح وُصفت بالمتوسطة.

وأفاد بأنه قدّم الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرا إلى أنه نقلهم إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.