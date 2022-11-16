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مؤتمر للسلطات المحليّة: الانتخابات بين القمع الذكوري وسطوة الإجرام

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 07:48

مؤتمر للسلطات المحليّة: الانتخابات بين القمع الذكوري وسطوة الإجرام
مؤتمر سابق لكيان في حيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تواصل جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، ومنتدى جسور القُطريّ، الاستعدادات لإطلاق مؤتمر سيفتح خلاله ملفّ الفساد والعنف والمحسوبيّات في انتخابات السلطات المحليّة العربيّة، بعنوان "السلطات المحليّة - ممنوع الاقتراب"، وذلك في فندق غولدن كراون بمدينة الناصرة، يوم السبت المقبل.

ويسلّط المؤتمر الضوء على القمع الذكوريّ وسطوة العنف والعوامل التي تقصي النساء والشباب عن السياسة المحليّة، والتي تدور في واقع تجذّرت فيه العائليّة والطائفيّة، وتشابكت مع منظّمات الإجرام، التي أصبحت اليد العليا في السلطات المحليّة، في ظلّ عنف الدولة السياسيّ؛ كما جاء في صفحة الدعوة.

ويتناول المؤتمر قضيّة العنف والجريمة ودور الدولة في المشكلة والحلّ مقابل دور المجتمع. كما يستضيف مؤتمر "ممنوع الاقتراب" شخصيّات نسائيّة وشبابيّة نجحت في وصول السلطة المحليّة والعمل من خلالها، لتقدّم صورة عن العمل فيها والتحديات الكبيرة في وجه محاولات التغيير.

ويأتي المؤتمر ضمن مشروع جمعيّة كيان الهادف لزيادة حضور ومشاركة النساء والشباب في السياسة المحليّة، وصنع القرارات التي تؤثر على حياة الجميع.

ودعت جمعيّة كيان ومنتدى جسور الجميع للمشاركة في المؤتمر، الذي سيفسح المجال للأسئلة والنقاش، يوم السبت المقبل الساعة 10:00 صباحا، في فندق غولدن كراون - الناصرة.

بودكاست عرب 48

#كيان
#جسور
#القمع الذكوري
#سلطات محلية
#انتخابات
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