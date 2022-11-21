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رسالة مجهولة المصدر تتسبب بإنهاء عمل رئيس اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب بأم الفحم

تاريخ النشر: 21/11/2022 - 07:27

رسالة مجهولة المصدر تتسبب بإنهاء عمل رئيس اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب بأم الفحم
رياض محاميد (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرح المحامي رياض جمال محاميد سينهي مهامه كرئيس للجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب، وكرئيس للجنة المدرسة الثانوية الشاملة في مدينة أم الفحم، وذلك في أعقاب توجهات برسالة مجهولة التوقيع والمصدر لمدير عام وزارة التربية والتعليم في لواء حيفا، ولوحدة التفتيش في اللواء تدعي من خلالها أنّ انتخابه للجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة لم يتمْ وفقَ مرسوم المدير العام للوزارة، علمًا أنّ الانتخاب للجنة أعلاه تمّ بإجماع الحضور، ووفق النظام الداخلي للجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، والتي تنبثق عنها لجان أولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي.

وأكد أنه سيُبلغُ في الأيام القريبة اللجنةَ المحليةَ لأولياء أمور الطلاب، واللجنة المدرسية في الثانوية الشاملة بإنهاء مهامه برئاسة اللجنة المدرسية، ورئاسة للجنة المحلية في أم الفحم.

وقال محاميد لـ"عرب 48" إنه "قررت عدم التوجه للقضاء للطعن في الادعاءات المرسلة لوزارة التربية والتعليم، وذلك حرصا على استمرارية المسيرة التربوية والتعليمية في بلدنا أم الفحم، وأنا على قناعة بوجود طاقات رائعة وكفاءات كبيرة تحملُ مسؤوليةً تربويةً، ووطنيةً، واجتماعيةً، ودينيةً، قادرة على أن تكمل مشوار العطاء والانتماء خدمة لطلابنا، ومدارسنا، ومجتمعنا".

وتطرق إلى عمل اللجنة المحلية في العام الأخير، مشيرا إلى أنه "أثمر عن معالجة العديد من الملفات التحصيلية، والتربوية، والتطويرية في مدارس أم الفحم المختلفة، وفي الثانوية الشاملة التي ترأس لجنتها المدرسية أيضًا، إلى جانب تعزيز روح الانتماء الوطني، وروح العطاء لخدمة مجتمعنا ونهضته ورفعته".

وأشار إلى "وجود ملفات ومشاريع تربوية وتطويرية مختلفة على اللجنة المحلية مواصلة متابعتها بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ بالشراكة مع جناح المعارف في البلدية، إلى جانب المؤسسات التربوية، ومؤسسات أهلية مختلفة".

وختم محاميد بالقول إن "أعضاء اللجنة المحلية، ورؤساء وأعضاء اللجان المدرسية لأولياء أمور الطلاب، إلى جانب مديرات ومديري المدارس، وبلدية أم الفحم بأقسامها المختلفة وجناح المعارف على وجه الخصوص، قدموا كل المستطاع للعمل المشترك بإخلاص وتفان خلال العام الأخير. سأواصل مسيرة العطاء والانتماء بكبرياء في خدمة مجتمعنا على كافة الأصعدة التربوية، والاجتماعية، والوطنية".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#رياض جمال محاميد
#لجان أولياء أمور الطلاب
#تربية وتعليم

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