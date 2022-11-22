  2. محليات
  3. أخبار محلية

مجلس حورة المحلي يصدق على الميزانية المقترحة للعام 2023

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 08:21

مجلس حورة المحلي يصدق على الميزانية المقترحة للعام 2023
جلسة مجلس حورة المحلي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أقر المجلس المحلي قي قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الميزانية المقترحة للعام 2023، إذ بلغت 178,961 مليون شيقل بزيادة قدرها 27.9 مليون شيقل عن العام الماضي.

وصدّق أعضاء مجلس حورة المحلي، مساء أول من أمس الأحد، على ميزانية المجلس المحلي بغالبية أعضائه الحاضرين على ميزانية المجلس المحلي للعام 2023، وشهدت الميزانية المُصدق عليها لهذا العام ازديادا ملحوظا عن الميزانية التي أُقرت في العام المنصرم بمبلغ وقدره 27.9 مليون شيقل أي بزيادة 7%‎.

ووفقا لمكتب الناطق الرسمي بلسان مجلس حورة المحلي، بلال الخواطرة، فإنه "جرى إعداد الميزانية بتحضير مسبق وجلسات مع جميع أقسام المجلس المحلّيّ وفق خطط سنوية مُعدّة وفق احتياجات البلدة في كل قسم والمشاريع التي سيسعى المجلس المحلي لتنفيذها في العام المقبل بإذن الله".

وأوضح أن الميزانية كانت على النحو التالي: "قسم التربية والتعليم كانت له حصة الأسد 105.9 ملايين شيقل، وقسم تحسين ملامح القرية والبيئة 6.2 ملايين شيقل، وقسم الرفاه الاجتماعي 22 مليون شيقل، وقسم الثقافة 5 ملايين شيقل، وتطوير البلدة 4.4 ملايين شيقل، والحراسة والأمن 1.1 مليون شيقل، والصرف الصحي 9 ملايين شيقل".

وأضاف أنه "من ناحية أخرى تم توزيع باقي الميزانية على الأقسام المتبقية وفق رؤية ومصادقة المجلس المحلي حيث شملت الميزانية، قسم مركز الشباب، وجودة البيئة، والصّحة، وقسم الرقابة، والرياضة، والتطوير، والمساجد، وغيرها من الأقسام المتعددة داخل المجلس".

وقال رئيس المجلس المحلي، حابس العطاونة، إن "إقرار للميزانية سيعود بالنفع على الجميع، وسنجتهد في توزيعها، بإذن الله تعالى، بشكل عادل لخدمة كل الأهل، ونشكر ونثمّن عاليا جهود كافة أعضاء المجلس على ثقتهم الكبيرة برؤية المجلس المحلي لمستقبل حورة، وكذلك نشكر أمينة الصندوق وطاقمها المهني على إعداد الميزانية وإخراجها لحيّز التنفيذ".

بودكاست عرب 48

#حورة
#النقب
#سلطات محلية
#ميزانيات
#بلال الخواطرة
#حابس العطاونة

حوارات

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

2022-11-22

جرائم إطلاق نار: إصابة خطيرة في سخنين وأخرى متوسطة لشابة في بسمة طبعون
جرائم إطلاق نار: إصابة خطيرة في سخنين وأخرى متوسطة لشابة في بسمة طبعون

2022-11-21

ثلاث إصابات خطيرة لعمال في الناصرة وهرتسليا ونيشر
ثلاث إصابات خطيرة لعمال في الناصرة وهرتسليا ونيشر

2022-11-21

الأكثر قراءة

حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع

حزب بن غفير يوقف مفاوضاته مع "الليكود"

2022-11-21
الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

الليكود يمنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

2022-11-21
مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر

مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر

2022-11-21
مونديال قطر.. والانتماء العروبي والإنساني

مونديال قطر.. والانتماء العروبي والإنساني

2022-11-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة

حالة الطقس: أجواء معتدلة

2022-11-21