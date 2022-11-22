مجلس حورة المحلي يصدق على الميزانية المقترحة للعام 2023

أقر المجلس المحلي قي قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الميزانية المقترحة للعام 2023، إذ بلغت 178,961 مليون شيقل بزيادة قدرها 27.9 مليون شيقل عن العام الماضي.

وصدّق أعضاء مجلس حورة المحلي، مساء أول من أمس الأحد، على ميزانية المجلس المحلي بغالبية أعضائه الحاضرين على ميزانية المجلس المحلي للعام 2023، وشهدت الميزانية المُصدق عليها لهذا العام ازديادا ملحوظا عن الميزانية التي أُقرت في العام المنصرم بمبلغ وقدره 27.9 مليون شيقل أي بزيادة 7%‎.

ووفقا لمكتب الناطق الرسمي بلسان مجلس حورة المحلي، بلال الخواطرة، فإنه "جرى إعداد الميزانية بتحضير مسبق وجلسات مع جميع أقسام المجلس المحلّيّ وفق خطط سنوية مُعدّة وفق احتياجات البلدة في كل قسم والمشاريع التي سيسعى المجلس المحلي لتنفيذها في العام المقبل بإذن الله".

وأوضح أن الميزانية كانت على النحو التالي: "قسم التربية والتعليم كانت له حصة الأسد 105.9 ملايين شيقل، وقسم تحسين ملامح القرية والبيئة 6.2 ملايين شيقل، وقسم الرفاه الاجتماعي 22 مليون شيقل، وقسم الثقافة 5 ملايين شيقل، وتطوير البلدة 4.4 ملايين شيقل، والحراسة والأمن 1.1 مليون شيقل، والصرف الصحي 9 ملايين شيقل".

وأضاف أنه "من ناحية أخرى تم توزيع باقي الميزانية على الأقسام المتبقية وفق رؤية ومصادقة المجلس المحلي حيث شملت الميزانية، قسم مركز الشباب، وجودة البيئة، والصّحة، وقسم الرقابة، والرياضة، والتطوير، والمساجد، وغيرها من الأقسام المتعددة داخل المجلس".

وقال رئيس المجلس المحلي، حابس العطاونة، إن "إقرار للميزانية سيعود بالنفع على الجميع، وسنجتهد في توزيعها، بإذن الله تعالى، بشكل عادل لخدمة كل الأهل، ونشكر ونثمّن عاليا جهود كافة أعضاء المجلس على ثقتهم الكبيرة برؤية المجلس المحلي لمستقبل حورة، وكذلك نشكر أمينة الصندوق وطاقمها المهني على إعداد الميزانية وإخراجها لحيّز التنفيذ".