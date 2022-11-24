تسليم جثة تيران فرو لعائلته بدالية الكرمل

ذكرت تقارير إسرائيلية فجر اليوم الخميس، أنه تم تسليم جثة الشاب تيران فرو (18 عاما) إلى عائلته في دالية الكرمل، وذلك في نهاية الاتصالات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وذلك بعد احتجاز الجثة من قبل شبان مسلحون من مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الانفراج في مفاوضات تسليم جثة الشاب فرو بدأت عند الساعة 3:30 فجرا، بعد أن أيقن المسلحون في جنين خطورة القرار الإسرائيلي على اقتصاد المدينة بمنع إدخال المواد الغذائية والسكان العرب من الداخل إليها، وفق زعمه.

ويأتي ذلك، بعد أن كان الشاب فرو قد لقي مصرعه في حادث طرق، شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث ادعى مصدر أمني إسرائيلي أن المسلحين الفلسطينيين الذين اختطفوا الجثة من المستشفى "اعتقدوا أنه تابع لوحدة المستعربين".

المرحوم تيران فرو

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "بعد جهود المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تم نقل جثة الإسرائيلي تيران فرو الذي قتل في حادث سير في جنين إلى عائلته في دالية الكرمل".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن أفراد عائلة فرو مع منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية اللواء غسان عليان، ورئيس الإدارة المدنية العميد فارس عطيلة، تسلموا جثة تيران فرو بعد جلبها من جنين.

وقالت مصادر فلسطينية، بأن فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين سلمت، فجر اليوم الخميس، جثة الشاب فرو إلى عائلته بعد وساطة العديد من الجهات وتكثيف الاتصالات في الساعات الأخيرة.

حطام المركبة الضالعة بحادث الطرق قرب جنين

وسلم المسلحون جثة الشاب فرو إلى شخصيات اعتبارية من أهالي مخيم جنين والذين بدورهم سلموه للارتباط الفلسطيني الذي تابع إجراءات نقله عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، إلى حاجز سالم غرب جنين، حيث تسلمته هناك عائلته.

وكان الشاب فرو لقي مصرعه في حادث طرق قرب جنين، وتم احتجاز جثمانه من قبل مجموعة من المسلحين للاعتقاد أنه من الجنود الإسرائيليين، وتدخلت العديد من الوساطات منها أممية، وسط تهديدات من الاحتلال بالتدخل العسكري قبل أن تنجح المفاوضات بإعادته.