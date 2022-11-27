إضاءة شجرة الميلاد في يافة الناصرة: "بهذا نردّ على العنف والجريمة"

احتفلت يافة الناصرة، مساء اليوم الأحد، بإضاءة شجرة الميلاد المجيد وسط البلدة، بمشاركة واسعة من الأهالي، ورنشطاء ورجال دين.

وشارك في الاحتفال رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، ونائبه نقولا مسعد، والنائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست د. امطانس شحادة، وجمهور غفير.

من حفل إضاءة شجر الميلاد المجيد في يافة الناصرة

للتفاصيل: https://t.co/yAWaneMTER pic.twitter.com/aUu0uYii2o — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2022

وأُلقيت كلمات التهنئة على المحتفلين بالعيد من قبل رئيس المجلس المحلي ورجال الدين، ومن ثمّ أُضيئت شجرة الميلاد، وسط عرض مميز للألعاب النارية. وأُعلن عن بدء الاحتفالات بالميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة.

شجرة الميلاد بعد إضاءتها ("عرب 48")

وقال مسعد في حديث مع "عرب 48": "أبعث بتحياتي من هذا الموقع المبارك، إلى كافة سكان البلدة، وكافة مواطني البلاد، طالبا من الباري تعالى أن يعم السلام في قلوبنا".

بدوره، قال شحادة: "نرجو أن تُعاد أجواء الخير والسلام على كل بلداتنا العربية"، مشيرا إلى أن إضاءة الشجرة "رمز للمحبة والتآخي، ويشعرنا بأننا شعب واحد، ومجتمع واحد بكافة طوائفه".

النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، د. امطانس شحادة، يتحدث خلال حفل إضاءة شجرة الميلاد في يافة الناصرة

للتفاصيل: https://t.co/yAWaneMTER pic.twitter.com/xxy6Nq5BAq — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2022

وشدّد شحادة على ضرورة "الحفاظ على علاقات المحبة والتآخي، وممارستها في حياتنا اليومية"، لافتا إلى أن ذلك، هو "الردّ على العنف والجريمة".