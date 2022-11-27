طمرة: إضراب جزئيّ احتجاجيّ ضدّ اقتحام الشرطة مدرسة "ابن رشد التكنولوجية"

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب ولجنة المعلمين في مدرسة ابن رشد التكنولوجية في طمرة، مساء الأحد، تعليق التعليم الإثنين في الحصتين الأولى والثانية، احتجاجا على اقتحام عناصر من محطة شرطة طمرة على اقتحام مدرسة "ابن رشد التكنولوجية"، واعتقال أحد المربين بادعاء أن أحد طلاب المدرسة قد وجه كلمة نابية لدورية الشرطة.

وتطالب لجنة أولياء أمور الطلاب ولجنة المعلمين، أن "يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع بلدية طمرة وضابط اللواء في وزارة المعارف على رد الاعتبار لمدير المدرسة والمربي الذي تم اعتقاله ولطاقم المدرسة على حد سواء، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادثة مع مدرسة ابن رشد، أو أي مدرسة أخرى".

بدورها، أعلنت اللجنة الشعبية في طمرة عن تضامنها ودعمها لكافة الخطوات التي أقرتها لجنة المعلمين ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة، وعلى رأسها تقديم اعتذار رسمي للمربي وإدارة المدرسة والطلاب وأهالي طمرة عمومًا.

وقالت اللجنة الشعبية إن "حرمة مدارسنا خط أحمر، لا يمكن أن نسمح لأحد بمساسه، وإن هذا الاعتداء لن يمر مر الكرام".