إصابة شاب من الطيبة بإطلاق نار في طولكرم

أصيب شاب من مدينة الطيبة، اليوم الإثنين، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق النار في منطقة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ووصل المصاب إلى حاجز "جبارة" بسيارة خاصة، وهناك نقل بسيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وبحسب المصادر الطبية، فإن المصاب تعرض لإطلاق النار وأصيب بأعيرة من الرصاص في القسم السفلي من جسده.

ولفتت المصادر إلى تدهور حالة المصاب بسبب عدم تلقيه العلاج على الفور، وفقدانه كميات كبيرة من الدم.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة، فيما تبين أنها تعود لخلفية جنائية.