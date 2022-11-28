  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شاب من الطيبة بإطلاق نار في طولكرم

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 21:29

إصابة شاب من الطيبة بإطلاق نار في طولكرم
دوريات الشرطة قرب حاجز جبارة (من الأرشيف)
تحرير: محمود مجادلة
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أصيب شاب من مدينة الطيبة، اليوم الإثنين، بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، إثر تعرضه لإطلاق النار في منطقة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

ووصل المصاب إلى حاجز "جبارة" بسيارة خاصة، وهناك نقل بسيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وبحسب المصادر الطبية، فإن المصاب تعرض لإطلاق النار وأصيب بأعيرة من الرصاص في القسم السفلي من جسده.

ولفتت المصادر إلى تدهور حالة المصاب بسبب عدم تلقيه العلاج على الفور، وفقدانه كميات كبيرة من الدم.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الجريمة، فيما تبين أنها تعود لخلفية جنائية.

بودكاست عرب 48

#طولكرم
#الطيبة

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تاريخ جامع الاستقلال في حيفا...
تاريخ جامع الاستقلال في حيفا...

2022-11-28

مصرع طفل في حادث دهس بالنقب
مصرع طفل في حادث دهس بالنقب

2022-11-28

احتجاج في طمرة على اقتحام مدرسة ابن رشد: "الشرطة تريد أن تربّي المعلّم"
احتجاج في طمرة على اقتحام مدرسة ابن رشد: "الشرطة تريد أن تربّي المعلّم"

2022-11-28

الأكثر قراءة

فصل الطبيب أحمد محاجنة بزعم

فصل الطبيب أحمد محاجنة بزعم "تقديم حلوى" للفتى المصاب أبو قطيش

2022-11-27
مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

مونديال قطر: المغرب تنتزع الصدارة من بلجيكا وتقترب من التأهل

2022-11-27
مونديال قطر: إسبانيا وألمانيا تفترقان بالتعادل بهدف لكليهما

مونديال قطر: إسبانيا وألمانيا تفترقان بالتعادل بهدف لكليهما

2022-11-27
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-27
مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

مونديال قطر: كوستاريكا تهزم اليابان وتعقد حسابات المجموعة

2022-11-27