تمديد حظر النشر في جريمة قتل سند مصاروة من الطيبة

جددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، أمرا يقضي بحظر نشر تفاصيل التحقيقات الجارية وهوية المشتبهين في جريمة قتل الشاب سند مصاروة من مدينة الطيبة.

ضحية الجريمة سند مصاروة

وللمرة الثالثة على التوالي، تفرض المحكمة بطلب من الشرطة أمر حظر النشر على تفاصيل التحقيقات الجارية في ملف جريمة القتل، وعلى هوية المشتبهين، إذ يمنع نشر أية تفاصيل من التحقيقات في الملف، أو نشر تفاصيل قد تدل على هوية المشتبهين.

ويسري أمر حظر النشر الجديد لمدة 30 يوما منذ يوم أمس الأحد، أي حتى لغاية يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2023.

يذكر أن الشاب سند مصاروة (30 عاما) قُتل في جريمة إطلاق نار، يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في الطيبة، وأصيب بالجريمة ذاتها شقيقه بجروح وصفت بالمتوسطة.