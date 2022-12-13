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بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد

تاريخ النشر: 13/12/2022 - 00:09

بعد الأحكام الجائرة لمعتقلي هبة الكرامة: ترقب لجلسة الحكم على شابين من اللد
(Gettyimages)
تحرير: ربيع سواعد
إيناس مريح إيناس مريح

بعد الأحكام الجائرة التي صدرت بحق عدد من الشبان في مناطق الـ48 على خلفية هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، من المزمع أن تعقد المحكمة المركزية في اللد، صباح الثلاثاء، جلسة البت بالحكم بحق الشابين محمد العاوور ومحمد شهاب حسونة من المدينة.

وكان الحُكم الأخير (زمنيًا) بحق معتقلي هبة الكرامة ضد الشاب محمد عمر إغبارية من بلدة معاوية في منطقة وادي عارة، إذ فرضت المحكمة المركزية في حيفا، الخميس الماضي، عليه حكما بالسجن الفعلي لمدة 15 عاما.

من اليمين: الشابان محمد العاوور ومحمد حسونة

ويعتبر هذا الحكم الأعلى الصادر بحق معتقلي هبة الكرامة، إذ أن الشاب أدهم بشير من مدينة عكا حكم عليه بالسجن 10 سنوات، وكان قد سلم نفسه يوم الثلاثاء الماضي في سجن الجلمة قضاء مدينة حيفا.

إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على أربعة من معتقلي هبة الكرامة من مدينة طمرة، وهم: محمد أبو الهيجاء ومحمد أبو رومي وبهاء أبو الهيجاء الحبس لمدة 7 أعوام، وإبراهيم مريح الحبس لمدة 5 أعوام.

وتعاني عائلات المعتقلين من الأحكام الجائرة بحق أبناءها، إذ عقد مؤخرا مؤتمر صحافي في منزل سمير عثمان والد المعتقل محمد عثمان من عكا، أعربت العائلات من خلاله عن استنكارها وغضبها إزاء الأحكام التي صدرت بحق معتقلي الهبة، وأكدت أنها مجحفة وظالمة.

واستباقا لجلسة المحكمة في اللد، قالت ثروت حسونة والدة المعتقل محمد شهاب حسونة، لـ"عرب 48"، إن "ابني اعتقل يوم 26 حزيران/يونيو 2021 في أعقاب استشهاد ابن عمه موسى حسونة، وبخصوص التهم الموجهة ضده فجميعها باطلة".

وأضافت أنه "بسبب الضغوطات النفسية والتعذيب الذي تعرض له ابني جرى إرغامه من أجل التوقيع على تهم لم يرتكبها، ونحن نأمل أن يفك أسر ابني وجميع المعتقلين".

واستعرض المحامي والناشط، تيسير شعبان، لوائح الاتهام التي قدمت ضد الشبان من اللد في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إنه "جرى تقديم 51 لائحة اتهام ضد شبان من اللد على خلفية هبة الكرامة، إذ لا يزال 17 منهم رهن الاعتقال".

وأشار إلى أن "المعتقلين في السجون الإسرائيلية هم كل من خالد حسونة، وإياد المراحلة، ويوسف القديم، ووليد القديم، وكريم بهلول، وأحمد دنون، وكمال ضيف الله، وجاسر أبو زايد، ونصار أبو زايد، وطلبة الطوري، ومحمد حسونة، ومحمد العاوور، ورامي شعبان، وعيد حسونة، ومسلم حسونة بالإضافة إلى قاصرين اثنين".

بودكاست عرب 48

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