كفر كنا تنظم مهرجان الميلاد الثاني

ينظم في كفر كنا مهرجان الميلاد الثاني، اليوم ولغاية بعد غد الثلاثاء، بمبادرة من مجلس كفر كنا المحلي.

وعقد في قاعة الاجتماعات بالمجلس المحلي، أمس السبت، اجتماع بالمناسبة شارك فيه العشرات من الصحافيين والإعلاميين بدعوة من المجلس المحلي حضره رئيس المجلس، عز الدين أمارة، وأعضاء إدارته، لتغطية أخبار وأحداث مهرجان الميلاد الثاني، بدءا من اليوم الأحد ولغاية بعد غد الثلاثاء.

ورحب رئيس المجلس بالحضور متمنيا لجميع الطوائف المسيحية خصوصا ومواطني كفر كنا عموما أمنيات الأعياد المجيدة، مشيرا إلى "قدسية بلدنا كفر كنا، بلد الأعجوبة الأولى في عرس قانا الجليل، والتي يذكرها المسيحيون بطقوس العرس الدينية في جميع كنائس العالم".

ووصف رئيس المجلس التحضيرات بأنها جبارة لهذا المهرجان الذي من المتوقع أن يشارك فيه آلاف من الكناويين والضيوف.

وتضمن الاجتماع مداخلات من عريف المهرجان الإعلامي سعيد حسنين، مشيرا إلى جهود المجلس المحلي لجعل هذا المهرجان الأضخم في المجتمع العربي.

وأجمع مدير عام المجلس، إسلام أمارة، وفهد دهامشة، وعصام بلان، على الجهود التي بذلوها لأجل إقامة هذا المهرجان لإدخال البهجة وفرحة العيد إلى جميع قلوب المشاركين.

وأشاروا إلى أن هذا المهرجان هو احتفال بموسم الميلاد الذي يشمل كافة الطوائف والأديان دون استثناء.

يذكر أن مهرجان الميلاد الثاني في كفر كنا يشمل برامج وفقرات فنية وثقافية وترفيهية مختلفة.