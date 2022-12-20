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اعتقال مشتبهين بسرقة عشرات آلاف الذخائر من معسكر للجيش بالنقب

تاريخ النشر: 20/12/2022 - 13:04

اعتقال مشتبهين بسرقة عشرات آلاف الذخائر من معسكر للجيش بالنقب
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة، هذا الأسبوع، تصريح ادعاء ضد ثمانية أشخاص من قرية ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم إلى المحكمة بادعاء اقتحام معسكر للجيش في الجنوب وسرقة عشرات آلاف الذخائر والرصاص والتسبب بأضرار لجدار المعسكر ومبنى الملجأ.

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في الشهرين الأخيرين، المشتبهين الثمانية من ترابين الصانع، بشبهة اقتحام المعسكر وسرقة الذخيرة منه.

ووفقا لادعاء الشرطة اقتحم عدد من المشتبهين، بينهم هارون ومأمون ومحمد وحمد الصانع، معسكر الجيش "سديه تيمان" خلال ساعات الليل، حيث قصوا الجدار وسرقوا عشرات الصناديق التي تحتوي على الذخيرة. وكان حمد الصانع وعبد الكريم الصانع شريكان في اقتحام آخر لمعسكر.

وزعمت الشرطة والشاباك أن عبد الكريم الصانع وطارق الصانع عملا لبيع الذخيرة لجهات أخرى.

وجرى اعتقال مشتبهين آخرين، لاحقا، هما عصمت أبو غليون وعدي أبو سريحان من قرية تل السبع، بعد أن اشتريا الذخيرة من المشتبهين، وخلال التحقيق اعترفا بالشبهات المنسوبة إليهما وأعادا جزءا من الذخيرة التي سُرقت لقوات الأمن، وفقا لادعاء الشرطة.

وتبين أن المعتقلين نفذوا مخالفات سلاح مختلفة إضافة لمخالفات جنائية أخرى، وخلال هذه المدة اعتُقل آخران من ترابين الصانع بشبهة المشاركة في عملية اقتحام المعسكر مع الآخرين.

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#النقب
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