الرملة: فرض "العمل لصالح الجمهور" على شاب إثر هبة الكرامة

فرضت محكمة الصلح في الرملة اليوم، الجمعة، "العمل لصالح الجمهور" لمدة 5 شهور على الشاب يوسف أبو خبيزة من المدينة على خلفية مشاركته في هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد الشاب أبو خبيزة على خلفية إلقاء الحجارة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة، حينما اندلعت المواجهات في اللد.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم بالسجن الفعلي على أبو خبيزة، إلا أن الدفاع عنه لم يوافق على اقتراح النيابة العامة، لينتهي الملف في نهاية المطاف بـ"خدمة لصالح الجمهور" وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وقال المحامي، ريس أبو سيف، الموكل بالدفاع عن يوسف أبو خبيزة، لـ"عرب 48"، إن "النيابة العامة أرادت السجن الفعلي ولكنها لم تمتلك الأدلة الكافية لذلك، واستطعنا إقناع المحكمة أن الأدلة التي تملكها الشرطة لادعاءاتها غير صحيحة بغالبها ولا تستحق السجن الفعلي".

وأشار إلى أن "بنود الاتهام كانت ضعيفة جدا، إذ أن قرار الحكم المخفف لم يأت بحسن نية من النيابة العامة والشرطة، حيث حاولوا بكل الوسائل العثور على شهود للاعتراف عليه لكن لم يتمكنوا من ذلك".