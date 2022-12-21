  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرملة: فرض "العمل لصالح الجمهور" على شاب إثر هبة الكرامة

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 17:18

الرملة: فرض "العمل لصالح الجمهور" على شاب إثر هبة الكرامة
(توضيحية - Gettyimages)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

فرضت محكمة الصلح في الرملة اليوم، الجمعة، "العمل لصالح الجمهور" لمدة 5 شهور على الشاب يوسف أبو خبيزة من المدينة على خلفية مشاركته في هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد الشاب أبو خبيزة على خلفية إلقاء الحجارة والمشاركة في أحداث هبة الكرامة، حينما اندلعت المواجهات في اللد.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم بالسجن الفعلي على أبو خبيزة، إلا أن الدفاع عنه لم يوافق على اقتراح النيابة العامة، لينتهي الملف في نهاية المطاف بـ"خدمة لصالح الجمهور" وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل.

وقال المحامي، ريس أبو سيف، الموكل بالدفاع عن يوسف أبو خبيزة، لـ"عرب 48"، إن "النيابة العامة أرادت السجن الفعلي ولكنها لم تمتلك الأدلة الكافية لذلك، واستطعنا إقناع المحكمة أن الأدلة التي تملكها الشرطة لادعاءاتها غير صحيحة بغالبها ولا تستحق السجن الفعلي".

وأشار إلى أن "بنود الاتهام كانت ضعيفة جدا، إذ أن قرار الحكم المخفف لم يأت بحسن نية من النيابة العامة والشرطة، حيث حاولوا بكل الوسائل العثور على شهود للاعتراف عليه لكن لم يتمكنوا من ذلك".

بودكاست عرب 48

#هبة الكرامة
#الرملة
#يوسف أبو خبيزة
#الهبة الشعبية

حوارات

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الرينة: إضاءة شجرة الميلاد وتدشين النافورة
الرينة: إضاءة شجرة الميلاد وتدشين النافورة

2022-12-21

تمديد اعتقال مشتبه بدهس شرطية في النقب
تمديد اعتقال مشتبه بدهس شرطية في النقب

2022-12-21

التجمّع: احتجاز جثمان الأسير أبو حميد جريمة إضافية للإهمال الطبي
التجمّع: احتجاز جثمان الأسير أبو حميد جريمة إضافية للإهمال الطبي

2022-12-21

الأكثر قراءة

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

2022-12-20
حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

حالة الطقس: أجواء مشمسة وصافية

2022-12-20
المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

المرصد: مقتل عسكريَيْن في القصف الإسرائيلي على محيط دمشق

2022-12-20
ناصر أبو حميد: مناضل حتى الشهادة

ناصر أبو حميد: مناضل حتى الشهادة

2022-12-20
الناصرة: مقتل شاب وابنه الرضيع بإطلاق نار

الناصرة: مقتل شاب وابنه الرضيع بإطلاق نار

2022-12-20