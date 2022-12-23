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قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم

تاريخ النشر: 23/12/2022 - 03:43

قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم
من مكان الجريمة في كفر قاسم، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قتل شاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم، الجمعة، في كفر قاسم في منطقة المثلث الجنوبي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، ادعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة.

وأعلنت الشرطةعن إصابة إثنين من عناصرها بجروح طفيفة، نقلا للعلاج في مستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم، وذكرت أن قائد المنطقة وصل إلى المكان وأجرى تقييما ميدانيا للأوضاع.

ونشرت الشرطة العشرات من عناصرها في كقر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية تشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وفق ما جاء في بيانها، وحوّلت المدينة إلى ثكنة عسكرية، بحسب ما أكدت مصادر محلية.

ويظهر مقطع فيديو التُقط من مكان الجريمة أن عددا من عناصر الشرطة أطلقوا النار على شخص كان يقود مركبته عائدا إلى الخلف، في حي تواجدت فيه دوريات للشرطة، فيما سمع دوي إطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الواقعة في كفر قاسم على أنها "عملية تخريبية معادية"، زاعمة أن عنصريها تعرضا لإطلاق نار ودهس، مشيرة إلى أن عناصرها يجرون عمليات بحث عن مشتبهين آخرين.

يتبع...

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#كفر قاسم
#إطلاق نار
#الشرطة الإسرائيلية

قتيل برصاص الشرطة في كفر قاسم

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