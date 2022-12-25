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اعتقال شقيقين من جلجولية بشبهة الاعتداء على زوجة أحدهما وعائلتها

تاريخ النشر: 25/12/2022 - 12:08

اعتقال شقيقين من جلجولية بشبهة الاعتداء على زوجة أحدهما وعائلتها
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، نهاية الأسبوع الماضي، شقيقين من قرية جلجولية بشبهة الاعتداء على زوجة أحدهما وعائلتها.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا من امرأة من جلجولية بعد الاعتداء عليها من قبل زوجها وشقيقه.

وأضافت أنه تبين من التحقيقات الأولية أنه على خلفية نزاع عائلي، وصل المشتبهان إلى منزل عائلة الضحية، واعتديا عليها وأصاباها بجروح.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء، والبحث عن المشتبهين وآخرين، ومرافقة الضحية إلى مركز للشرطة في مدينة كفر قاسم، وبعد فترة قصيرة تم اعتقال المشتبهين في أحد المنازل بعد محاولتهما الهرب، بحسب ادعاء الشرطة.

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#جلجولية
#العنف والجريمة
#العنف داخل العائلة
#شرطة
#شبهات

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