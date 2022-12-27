إرجاء البت في مخطط قطار "العفولة - جنين"

أفاد مركز "عدالة" اليوم، الثلاثاء، أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الشمال نشرت قرارها بخصوص سكة قطار "العفولة - جنين".

ووفقا للقرار، أجلت اللجنة البت في المخطط، وطالبت شركة قطار إسرائيل بتزويدها بمعلومات عن مسار بديل للسكة بهدف إبعاده عن قرية المقيبلة، وعدم مصادرة أراضي المواطنين الخاصة.

وجاء هذا القرار في أعقاب جلسة الاستماع للاعتراضات التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي، وفيها عرض مخطط المدن، سيزار يهودكين، من جمعية بمكوم والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة الاعتراض الذي قدم باسم اللجنة المحلية في المقيبلة وسكان القرية.

ويهدف المخطط المذكور لمد سكة قطار للبضائع وللركاب يوصل بين مدينة العفولة والمنطقة الصناعية الدولية المزمع إنشاؤها بجانب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، من أجل تسهيل نقل وتصدير البضائع للخارج من خلال نقلها بالقطار إلى محطة العفولة ومن هناك إما شرقًا للأردن أو غربًا لميناء حيفا.

كما يخصص المخطط مساحة لنقل المعبر الحدودي "جلبوع" مستقبلا إلى هناك.

وورد في الاعتراض الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية "بمكوم"، أن المضيّ قدمًا في هذا المخطط سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي المقيبلة، والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية. كما يُعرض المخطط سكان القرية للمكاره البيئية ويترك القرية بدون أي إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، البلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يوضح الاعتراض أنّه على الرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم شركة قطار إسرائيل بفحص أية بدائل لمسار السكة ومنذ البداية وضعت شروطًا لا يستطيع أي مسار بديل ملاءمتها. علاوة على ذلك، فإنّ المخطط بمساره المقترح، لا يحقق بدوره هذه الشروط، حيث لا يصل المسار الحالي للقطار بشكل مباشر إلى المنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن ربطه مستقبلًا بأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة.

ومنحت لجنة التخطيط اللوائية للقائمين على المشروع مهلة مدتها 30 يومًا من أجل تزويدها بالمعلومات حول مسار بديل أبعد عن قرية المقيبلة وأعطت بعدها لأهالي المقيبلة حق الرد خلال 30 يوما إضافيا.

وعقب كل من مخطط المدن في جمعية بمكوم، سيزار يهودكين، ومنسقة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، المحامية ميسانة موراني، بالقول إن "قرار اللجنة يثبت أننا نجحنا في جلسة الاعتراضات بإقناع اللجنة اللوائية بادعاءاتنا حول الضرر الكبير الذي يلحقه المخطط بالمقيبلة، وإن شركة قطار إسرائيل تجاهلت هذا الضرر ولم تقم بفحص أي بدائل للمسار من شأنها التقليل من هذا الضرر. مع تقديم البدائل من قبل شركة قطار إسرائيل سنقوم بدراستها والتعليق عليها وسنستمر بتمثيل وتقديم المرافقة المهنية تخطيطيا وقانونيا لأهالي المقيبلة للحفاظ على حقوقهم".