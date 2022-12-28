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عكا: اعتقال آسي حوراني على خلفية هبة الكرامة

تاريخ النشر: 28/12/2022 - 13:32

عكا: اعتقال آسي حوراني على خلفية هبة الكرامة
توضيحية (Getty Images)
تحرير: قاسم بكري
إيناس مريح إيناس مريح

سلم آسي حوراني من مدينة عكا (52 عاما)، أمس الثلاثاء، نفسه للشرطة الإسرائيلية، بعد أن حضرت مرات عدة لاعتقاله بزعم المشاركة في أحداث هبة الكرامة.

آسي حوراني

وقالت ابنة آسي حوراني، منيرة خطيب، لـ"عرب 48" إن "والدي سلم نفسه للشرطة فور علمه بوصول قوات من الوحدة الخاصة التابعة للشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) لتفتيش البيت والبحث عنه خلال تواجده خارج المنزل".

وأضافت أنه "نتواجد، الآن، برفقة محامي الوالد في المحكمة المركزية بحيفا، علما أن الجلسة مغلقة ولا يُسمح لنا أو للمحامي اللقاء بوالدي، ولكن علمنا من المحامي أنه تم توجيه لائحة اتهام ببنود كثيرة ضد والدي أبرزها المشاركة في حادثة الاعتداء على مواطن يهودي في عكا".

وختمت خطيب بالقول إن "دخول الوحدات الخاصة لبيت والدي أخاف أطفاله الذين يعيشون بحضانته وحضانة جدتي بسبب حالته الاجتماعية، وأصغر أطفاله يبلغ 4 أشهر، كما أصيبت جدتي بوعكة صحية إثر اقتحام البيت من قبل أعداد كبيرة من أفراد الشرطة والمخابرات التي وصلت للبحث عن والدي، خاصة وأنها تعاني من مشاكل مزمنة في القلب".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

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#عكا
#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة
#آسي حوراني

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