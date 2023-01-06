قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار عند مدخل عبلين

قُتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى في الساعة 02:22 من فجر اليوم، الجمعة، بلاغا عن إصابتين في حادثة عنف بمحاذاة محطة وقود في مدخل قرية عبلين. وأبلغ مسعفون ومضمدون عن رجل بدون علامات تدل على الحياة إثر إصابة مخترقة، وأقروا وفاته على الفور في المكان. كما قدموا العلاجات الأولية لرجل آخر (33 عاما)، حالته خطيرة، ونقلوه إلى مستشفى رمبام في حيفا".

ووفقا للشرطة فإنها "تلقت، فجر اليوم، بلاغا عن إطلاق نار على سيارة عند مدخل قرية عبلين، وعندما وصلت القوات إلى مكان الحادثة، أُعلن عن وفاة رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة (وفقا لمسؤولين طبيين)، حيث تم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا. وتوجهت قوات الشرطة برفقة طائرة مروحية إلى مكان الجريمة وعزلت المكان وأقامت حواجز على الطرق وبدأت عمليات البحث برفقة المروحية".

ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وملابسات الجريمة لغاية الآن، وعلى ما يبدو فإن الخلفية جنائية.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وأصبحت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

جاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.