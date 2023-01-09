الحبس لعامين فقط على أحد المدانين بالاعتداء الإرهابي في بات يام

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، مساء أمس الأحد، قرارها بالحبس لمدة عامين على المُدان شاي سمحون (42 عاما) من بلدة بات يام في ملف الاعتداء الإرهابي على الشاب سعيد موسى من مدينة الرملة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وأُدين المتهم سمحون بعد إبرام تسوية بين محاميه والنيابة العامة، بالاعتداء في ظروف خطيرة، والتسبب بالأضرار بالأملاك لمركبة موسى، ولم تنسب النيابة العامة في لائحة الاتهام للمعتدي الاعتداء على خلفية قومية أو إرهابية.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة أن "سمحون قام بضرب موسى وهو ملقى على الأرض، ووجه له 6 لكمات بيده على وجهه، وبعد أن أُغمي على موسى، لم يكتف المتهم بذلك، بل قام بالاعتداء على مركبته وتسبب لها بأضرار".

وعلى الرغم من أن ملف المدان سمحون حافل بمخالفات جنائية خطيرة، وسبق أن أدين في 6 ملفات مختلفة بينها أعمال عنف، إلا أن المحكمة اختارت الحد الأدنى لقرار الحكم بالحبس الفعلي وهو 24 شهرا، بالإضافة إلى 10 آلاف شيكل سيدفعها للضحية موسى.

والمعتدي شاي سمحون هو المُدان الثالث الذي صدر بحقه قرارا بالحبس في ملف الاعتداء الإرهابي على الشاب سعيد موسى من الرملة، يوم 12 أيار/ مايو 2021، إذ أصدرت المحكمة قرارين بحبس مدانين آخرين، الأول لمدة عامين، والثاني لمدة عام.