عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

الحبس لعامين فقط على أحد المدانين بالاعتداء الإرهابي في بات يام

تاريخ النشر: 09/01/2023 - 09:42

الحبس لعامين فقط على أحد المدانين بالاعتداء الإرهابي في بات يام
ضحية الاعتداء الإرهابي في بات يام، سعيد موسى (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة تل أبيب، مساء أمس الأحد، قرارها بالحبس لمدة عامين على المُدان شاي سمحون (42 عاما) من بلدة بات يام في ملف الاعتداء الإرهابي على الشاب سعيد موسى من مدينة الرملة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وأُدين المتهم سمحون بعد إبرام تسوية بين محاميه والنيابة العامة، بالاعتداء في ظروف خطيرة، والتسبب بالأضرار بالأملاك لمركبة موسى، ولم تنسب النيابة العامة في لائحة الاتهام للمعتدي الاعتداء على خلفية قومية أو إرهابية.

ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة أن "سمحون قام بضرب موسى وهو ملقى على الأرض، ووجه له 6 لكمات بيده على وجهه، وبعد أن أُغمي على موسى، لم يكتف المتهم بذلك، بل قام بالاعتداء على مركبته وتسبب لها بأضرار".

وعلى الرغم من أن ملف المدان سمحون حافل بمخالفات جنائية خطيرة، وسبق أن أدين في 6 ملفات مختلفة بينها أعمال عنف، إلا أن المحكمة اختارت الحد الأدنى لقرار الحكم بالحبس الفعلي وهو 24 شهرا، بالإضافة إلى 10 آلاف شيكل سيدفعها للضحية موسى.

والمعتدي شاي سمحون هو المُدان الثالث الذي صدر بحقه قرارا بالحبس في ملف الاعتداء الإرهابي على الشاب سعيد موسى من الرملة، يوم 12 أيار/ مايو 2021، إذ أصدرت المحكمة قرارين بحبس مدانين آخرين، الأول لمدة عامين، والثاني لمدة عام.

بودكاست عرب 48

#سعيد موسى
#الرملة
#بات يام
#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة

حوارات

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لعابر سبيل في رهط
إصابة خطيرة لعابر سبيل في رهط

2023-01-09

اللجنة القُطرية تُحذِّر نتنياهو
اللجنة القُطرية تُحذِّر نتنياهو

2023-01-09

بلدية رهط تصدق على ميزانيتها للعام 2023
بلدية رهط تصدق على ميزانيتها للعام 2023

2023-01-09

الأكثر قراءة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

إدارة مستشفى هداسا تتراجع عن ادعاءاتها لفصل الطبيب أحمد محاجنة

2023-01-08
حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

حالة الطقس: أجواء مشمسة وباردة

2023-01-08
المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة

2023-01-08
الاحتلال يسحب بطاقة

الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني

2023-01-08
هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

هدم مقهى وكافيتيريا في مجد الكروم

2023-01-08