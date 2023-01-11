إضراب حتى إشعار آخر في ابتدائية مصمص

أكدت لجنة أولياء الأمور في مدرسة مصمص الابتدائية أنه "بناء على مستجدات جديدة، وبعد فحص هندسي ميداني قمنا به، الثلاثاء، وبعد التواصل مع مديرة المدرسة ومجلس طلعة عارة، تأكد لنا مما لا يدعو للشك أن المبنى غير صالح بوضعه الحالي ويشكل خطر فعلي على أمن وسلامة الطلاب ومعلميهم، والمشكلة ليست فقط تسرب مياه، رطوبة ونظافة، هنالك حواف سقطت فعلا، والحمد لله دون وقوع إصابات! (كما وثقنا ذلك بالفيديو)، وهنالك خطر لوقوع غيرها على رؤوس الطلاب، لن نقف ساكتين حيال ذلك".

وأضافت أنه "من هنا نحمل وزارة المعارف وكافة مسؤولي المجلس كامل المسؤولية لسلامة طلابنا، وكنا نأمل من المجلس أن يبدي جزء من المسؤولية تجاه الطلاب. وعليه نطالبهم بتحمل المسؤولية ومعالجة مشاكل الأمن والأمان بالمدرسة بشكل فوري وعاجل. وإيجاد بديل لطلاب المدرسة لإكمال مسيرتهم التعليمية. ودون تقرير مهني يؤكد سلامة المبنى وخلوه من الأخطار المحدقة لن نعيد أبناءنا لمقاعد الدراسة.

وقررت اللجنة دعوة أولياء الأمور، نهاية هذا الأسبوع، لاجتماع تشاوري لمناقشة آليات تصعيد الإضراب.

وكانت اللجنة قد صرحت، مطلع الأسبوع الجاري، أنه تقرر "تعليق الإضراب لبداية الأسبوع القادم".

وأضافت أنه عقدت جلسة طارئة بخصوص وضع مدرسة مصمص الابتدائية بمشاركة رئيس مجلس طلعة عارة، محمود جبارين (تكتك)، ولجنة أولياء الأمور المركزية، وتم الاتفاق على تحديد جلسة طارئة بمشاركة كل من مهندس المجلس والوزارة وممثلين من لجنة أولياء الأمور، "يكون مقتضاها وضع خطة واضحة لاستبدال مبنى المدرسة الحالي بآخر جديد، وتعهد رئيس المجلس بعد أن تجول في مبنى المدرسة بالدفع بكل قوة لبناء مبنى جديد ومد مهندس الوزارة بكل الدعم اللازم لذلك".

كما تم الاتفاق على حل مشكلة الرطوبة وتنظيف سقف المدرسة خلال الأحد والإثنين، وإضافة عمال نظافة وفقا لشروط وزارة المعارف. ورصد ميزانية 40,000 شيكل لتحسين محيط المدرسة والموقف وتوسعة الشارع المؤدي لها، وفقا للمجلس المحلي.

وأكدت أن "الإضراب ليس هدفًا، لكن التلويح به لا يزال قائما، ونحن نمهل مجلس طلعة عارة حتى نهاية الأسبوع القريب لينفذ ما تم الاتفاق عليه في جلسة اليوم، ونعدكم أننا لن نلين ولن نستكين حتى تنفيذ كامل ما تم الاتفاق عليه. صحة وسلامة أبنائنا فوق كل اعتبار، لجنة أولياء الأمور المركزية في مدرسة مصمص الابتدائية".