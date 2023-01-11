المحكمة المركزية تبت في ملف معتقل هبة الكرامة طارق كيوان

عقدت، اليوم الأربعاء، في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، جلسة للتداول في ملف اعتقال الشاب طارق كيوان (19 عاما)، من جديدة المكر، وذلك بعد اعتقاله يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بزعم مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وتم التداول خلال الجلسة في ملف كيوان، وتقرر عقد جلسة أخرى في الملف، يوم 6 آذار/ مارس المقبل، في المحكمة المركزية بحيفا.

وتواجد في قاعة المحكمة عائلة المعتقل كيوان، بالإضافة إلى أصدقائه.

وجلسة المحكمة هذه ضمن سلسلة جلسات، عقدت بملف كيوان منذ لحظة اعتقاله ولغاية اليوم.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وصرحت النيابة العامة أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021، مشير إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و15% يهود".