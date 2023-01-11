مجلس كفر قرع المحلي يصدق على ميزانية العام 2023

صدق مجلس كفر قرع المحلي، بالإجماع، مساء أمس الثلاثاء، على ميزانية العام 2023 وقدرها 144.3 مليون شيكل، وتعد هذه أكبر ميزانية تم المصادقة عليها منذ تأسيس السلطة المحلية في كفر قرع.

وخصصت الحصة الأكبر من الميزانية لجهاز التربية والتعليم بمبلغ 66.5 مليون شيكل، و20.3 مليون شيكل لقسم الرفاه الاجتماعي، ولقسم الرياضة والتربية اللامنهجية 4.8 ملايين شيكل، وقسم الصحة 10.5 ملايين شيكل والذي يشمل النظافة وجمع النفايات وأغصان الأشجار، وقسم الهندسة والبنية التحتية 6.9 ملايين شيكل.

وازدادت ميزانية المجلس المحلي مقارنة بالسنة الماضية بـ8 ملايين شيكل.

وذكر المجلس المحلي أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة هناك ميزانيات غير عادية متراكمة والتي تبلغ أكثر من 100 مليون شيكل وتشمل ميزانيات للبنى التحتية، وتعبيد شوارع، وحل مشاكل لتصريف مياه الأمطار، وتخطيط مسطحات البلدة، ودعم مشاريع بناء مؤسسات عامة، وتطوير ملاعب ومراكز ترفيه من أجل رفاهية المواطنين.

وأوضح أن هذه الميزانيات تعكس سلم أفضليات الإدارة وعلى رأسها يتربع جهاز التربية والتعليم، وتطوير التخطيط ومشاريع عمرانية، إلى جانب تطوير البنى التحتية في أحياء البلدة، وتطوير الصحة والنظافة، إضافة إلى تطوير الأقسام وحوسبتها من أجل رفع مستوى الخدمات للمواطنين.

كما تعكس هذه الميزانية أيضا تحسين الوضع المادي للمجلس على ضوء تقليص العجز المالي وزيادة المدخولات المادية وخاصة من الوزارات الحكومية.

وقال رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، في كلمته "أوجه الشكر لأعضاء المجلس البلدي على ثقتهم وتصويتهم بالإجماع لصالح الميزانية ومشاركتهم الفاعلة خلال جلسات المجلس هذه السنة للمصادقة على العديد من الميزانيات والقرارات التي ساهمت في تطور ورفع كفر قرع، محليا وقطريا، كذلك على مشاركتهم في مختلف الفعاليات والنشاطات التي قام بها المجلس المحلي بالسنة المنصرمة، متمنيا أن يكون عام 2023 عاما حافلا بالمشاريع التي تخدم وتدعم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين بكفر قرع".