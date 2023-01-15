عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال 6 شبان من أم الفحم ودير الأسد بشبهة اختطاف آخر من حيفا

تاريخ النشر: 15/01/2023 - 15:46

اعتقال 6 شبان من أم الفحم ودير الأسد بشبهة اختطاف آخر من حيفا
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ستة شبان، في الثلاثينيات من أعمارهم، من سكان مدينة أم الفحم وقرية دير الأسد بشبهة اختطاف آخر من سكان مدينة حيفا، إذ تعرض للضرب والتهديد من قبلهم على خلفية نزاع مالي، وفقا للشرطة، اليوم الأحد.

وأوضحت أنه "اعتقل أفراد الشرطة، صباح اليوم، ستة شبّان في الثلاثينيات من أعمارهم، من سكان أم الفحم ودير الأسد، بشبهة اختطاف شاب من سكان حيفا على خلفية نزاع مالي".

وكانت الشرطة قد اعتقلت أربعة آخرين بشبهة اختطاف الشاب، في وقت سابق، حيث تمّ تمديد اعتقالهم لغاية يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأحيل المشتبهون للتحقيق والاستجواب، ومن المزمع أن تطلب الشرطة، اليوم، من المحكمة تمديد أمر اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.

بودكاست عرب 48

#جنائيات
#شبهان
#شرطة
#أم الفحم
#حيفا
#دير الأسد
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تمديد اعتقال شابين بشبهة محاولة قتل آخر من دير الأسد
تمديد اعتقال شابين بشبهة محاولة قتل آخر من دير الأسد

2023-01-15

إصابة خطيرة لرضيع بضربة برد في النقب
إصابة خطيرة لرضيع بضربة برد في النقب

2023-01-15

اتهام شاب بطعن آخر من سخنين
اتهام شاب بطعن آخر من سخنين

2023-01-15

الأكثر قراءة

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

منطقة حيفا: مقتل شخص إثر تعرضه لجريمة طعن وإصابة آخر

2023-01-14
12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

12 شهيدا بينهم 3 أطفال برصاص الاحتلال منذ بداية 2023

2023-01-14
حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

حالة الطقس: جو بارد وماطر في أنحاء البلاد

2023-01-14
حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

حقيقة الجدل الإسرائيلي الداخلي

2023-01-14
بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

بايدن وكيشيدا يناقشان قضايا دولية وتعزيز العلاقات الثنائية

2023-01-14