اعتقال 6 شبان من أم الفحم ودير الأسد بشبهة اختطاف آخر من حيفا

اعتقلت الشرطة ستة شبان، في الثلاثينيات من أعمارهم، من سكان مدينة أم الفحم وقرية دير الأسد بشبهة اختطاف آخر من سكان مدينة حيفا، إذ تعرض للضرب والتهديد من قبلهم على خلفية نزاع مالي، وفقا للشرطة، اليوم الأحد.

وأوضحت أنه "اعتقل أفراد الشرطة، صباح اليوم، ستة شبّان في الثلاثينيات من أعمارهم، من سكان أم الفحم ودير الأسد، بشبهة اختطاف شاب من سكان حيفا على خلفية نزاع مالي".

وكانت الشرطة قد اعتقلت أربعة آخرين بشبهة اختطاف الشاب، في وقت سابق، حيث تمّ تمديد اعتقالهم لغاية يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري".

وأحيل المشتبهون للتحقيق والاستجواب، ومن المزمع أن تطلب الشرطة، اليوم، من المحكمة تمديد أمر اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليهم.