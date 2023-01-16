طاقم محامي الدفاع عن 3 من معتقلي هبة الكرامة من عكا يفندون ادعاءات النيابة

عقدت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، جلسة مغلقة تداولت فيها بملف ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من مدينة عكا، وذلك بعد اعتقالهم في أعقاب أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت في شهر أيار/ مايو 2021.

وزعمت النيابة العامة الإسرائيلية أن الشباب شاركوا في محاولة اعتداء وتنكيل ضد يهودي في مدينة عكا، إبان الهبة.

وخلال الجلسة تم التداول في قضية الشبان الثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من عكا، وهم أيمن زلفي (27 عاما)، وراني فيران (28 عاما)، وهيثم عوض (32 عاما)، والجلسة ضمن سلسلة من الجلسات حول معتقلي هبة الكرامة.

واستمرت الجلسة المغلقة لأكثر من 5 ساعات، وذلك بحضور عوائل الشباب، ولم يُسمح للصحافيين وممثلي سائل الإعلام بالدخول إلى قاعة المحكمة.

وقالت والدة الشاب المعتقل أيمن زلفي من عكا لـ"عرب 48" إن "ابني أيمن معتقل منذ 6 أشهر، إذ أننا نعاني من جلسات المحاكم طيلة الوقت، ومن الزيارات داخل المعتقل، وفي كل هذا تُركنا لوحدنا كعائلات، إذ تم تركنا من قبل القيادات السياسية، في ظل كل هذه المحاكم، خاصةً أننا أول مرة نخوض مثل هذه التجربة".

طاقم الدفاع يفند الاتهامات

وقال المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عن الشاب راني فيران، لـ"عرب 48" إنه "خلال جلسة المحكمة تواجد عنصران من الشرطة، حققا مع راني فيران، بالإضافة إلى تواجد المحقق الذي حقق مع الشاب أيمن زلفي، إذ أننا ندعي أن الاعترافات تم أخذها من الشباب بطرق غير قانونية، ونحن كطاقم دفاع نطالب المحكمة بألا تستند إلى الاعترافات التي أدلى بها الشباب، بسبب التحقيقات القاسية التي مروا بها عن طريق المخابرات، والتي تعرف بصعوبتها وقسوتها".

المحامي بدر إغبارية

وحول لائحة الاتهام بحق الشاب راني تيران، أوضح إغباريّة أن "لائحة الاتهام تتمحور حول مشاركة راني في الاعتداء الذي كان في عكا، بالإضافة إلى المشاركة في إحراق مطعم والمشاركة في مظاهرة وإلقاء حجارة، ونحن طاقم الدفاع ننفي كل التهم الموجه إليه".

وأضاف أن "راني اعتُقل لمدة 4 أشهر، ومن ثم تم تحويله إلى الحبس المنزلي في مدينة أم الفحم، إذ أنه لم يتم تحديد مدة الحبس المنزلي حتى اللحظة".

وبخصوص الجلسات المقبلة، قال إغباريّة إن "الجلسات المقبلة ستكون من أجل الاستماع للشهود في المحكمة، ونسنعمل بكل جهد حتى نثبت بأنه لا علاقة لراني بكل التهم الموجهة ضده".

وختم إغباريّة بالقول إنه "في هذه الملفات لا صلاحية لمحقق من الشرطة بالتدخل فيها كالملفات الجنائية المعتادة، إنما يكون محقق الشرطة في هذه الملفات أداة بيد المخابرات، ويتم توجيهه من قبل المخابرات".

المحامي فهد نسيب الحاج

وقال المحامي فهد نسيب الحاج، الموكل بالدفاع عن الشاب هيثم عوض، لـ"عرب 48" إن "موكلي معتقل منذ 8 شهور، ونحن في طاقم الدفاع ننفي كل التهم الموجهة إليه، وخلال جلسة التداول التي كانت اليوم، صرح المحققون بأنه ستنفذ اعتقالات أخرى خلال الأيام القريبة لأشخاص شاركوا في الأحداث، وادعوا وجود أدلة تثبت ذلك".

وأضاف الحاج أن "الشاب الذي ستقدم بحقه لائحة اتهام خلال الأيام القريبة، لا نعرف عنه شيئا، ولكن حسب تصريحات المحقق التي كانت اليوم، يوجد بحوزة الشرطة أدلة تدين شابا آخر من عكا".

معتقلو هبة الكرامة من عكا

قدّمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد عدد من الشباب من عكا، وفرضت المحكمة الحبس ودفع غرامات على عدد منهم، لغاية الآن، فيما تُجرى محاكمة الآخرين الذين اعتقلتهم الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) من عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة.

والشباب المعتقلون هُم: محمد حماد، وأيمن زلفي، وهيثم عوض، وصالح مجيد، وقصي عباس، وإبراهيم جمالي، ورازي عودة، وخليل خاسكية، وقصي عباس، وقاسم مجدوب، وجواد سطيلي، ومحمد عثمان، ومصطفى مصري، وأحمد عكاوي، وفؤاد عسكري، وهيثم علي، وزكريا ماضي، وأحمد ماضي، وحبيب أبو حبيب، ومحمد حلواني، وفؤاد ماضي، ومحمد أسود، وساهر حتحوت، ومحمد حجوج، وكريم حسين، وأدهم بشير، وباسل طنطوري، وخالد أنصاري، وصلاح قنبز.



أما الشباب راني فيران، وحسن عيد، وخالد سليمان، وفايز سالم، ومعتز علي، فقد قدمت ضدهم لوائح اتهام، وجرى تسريحهم بشروط مقيدة لغاية إصدار المحكمة القرارات في ملفاتهم.

كما تواصلت الاعتقالات في عكا، آخرها كان اعتقل آسي حوراني، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

اعتقالات وتحقيقات ومحاكمات لمئات الشبان من المجتمع العربي

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

ومما يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و15% يهود".