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إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 11:55

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط
آثار الحريق في مدرسة التقوى برهط، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أضرم جناة مجهولون، فجر اليوم الخميس، النار في مدرسة التقوى الشاملة بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة في غرفة المستشارة التربوية للمدرسة وصفين للطلاب.

وذكر مصدر في بلدية رهط، صباح اليوم، أنه "أصبحنا على جريمة إحراق غرفة المستشارة في مدرسة التقوى برهط وأضرار صفين مجاورين".

وأدانت البلدية الاعتداء على المدرسة، وأكدت أنه "عمل مدان وتعد على حرمة المدرسة. البلطجة مرفوضة والدواء الشرطة والقانون".

وأعرب عدد من أهالي طلاب المدرسة عن تذمرهم واستيائهم من إضرام النار في المدرسة من قبل جناة مجهولين، مؤكدين أن هذه الأعمال مرفوضة وتمس مصلحة الطلاب.

وأفاد مراسل "عرب 48" بأن الشرطة فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل عن إضرام النار في ثانوية التقوى برهط وخلفيتها.

ومما يذكر أن المدرسة تعرضت لاعتداء وإحراق من قبل جناة في العام 2020.

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#اعتداءات

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

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