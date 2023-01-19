عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. أخبار محلية

إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على إبراهيم سوري من يافا خلال هبة الكرامة

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 15:35

إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على إبراهيم سوري من يافا خلال هبة الكرامة
إبراهيم السوري من يافا (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أعلن قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) في النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على الشاب إبراهيم سوري من مدينة يافا برصاصة شرطي في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021 على الرغم من توثيق الكاميرات لإطلاق النار في حينه.

وأعلن قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في رسالة للمعتدى عليه، سوري، إنه وفقا للإفادات والأدلة المتوفرة التي جمعها المحققون من أفراد الشرطة الذين كانوا في مكان إطلاق النار، لا يمكن التوصل لإدانة مطلق النار بشكل واضح. وعليه فإن النيابة العامة وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة قررا إغلاق الملف بشكل رسمي.

وأصيب السوري بجروح خطيرة في وجهه بعد أن أطلقت عليه رصاصة مطاطية من قبل شرطي، يوم 13 أيار/ مايو 2021، حين كان على شرفة بيته يوثق انتهاكات الشرطة ضد المواطنين العرب في يافا خلال هبة الكرامة.

ولا يزال السوري يعاني من الإصابة، إذ أن الرصاصة تسببت له بكسور في الوجه والجمجمة، وتسببت بتكسير أسنانه إضافة إلى كدمات في منطقة العين لا تزال ظاهرة عليه.

وقال إبراهيم السوري في حديث لـ"عرب 48" إنه "لم أتوقع أن تنصفني النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة، ولكن الشكوى التي قدمت كانت من أجل تعرية وجه العنصرية عندهم".

وأكد أنه "لن أترك هذا الملف وسأستمر به حتى يتم معاقبة المجرم الذي أطلق الرصاصة علي".

اقرأ/ي أيضًا | يافا... "رأيتُ الموت"

بودكاست عرب 48

#هبة الكرامة
#إبراهيم سوري
#يافا
#تحقيقات
#ماحش

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إضرام النار في مدرسة التقوى برهط
إضرام النار في مدرسة التقوى برهط

2023-01-19

بعد 40 عاما من الأسر: ماهر يونس يعانق الحرية
بعد 40 عاما من الأسر: ماهر يونس يعانق الحرية

2023-01-19

اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة
اعتقال شبان من كفر قاسم ويافا بشبهة محاولة اغتيال شخص بواسطة مسيرة متفجرة

2023-01-19

الأكثر قراءة

المحكمة العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا

المحكمة العليا تقرر إلغاء قرار نتنياهو بتعيين درعي وزيرا

2023-01-18
مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام قوّاته نابلس

مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام قوّاته نابلس

2023-01-18
إطلاق سراح نديم شقيق الأسير المحرر كريم يونس بعد التحقيق معه

إطلاق سراح نديم شقيق الأسير المحرر كريم يونس بعد التحقيق معه

2023-01-18
الحبس لمدة عام لمعتقل هبة الكرامة باسل طنطوري من عكا

الحبس لمدة عام لمعتقل هبة الكرامة باسل طنطوري من عكا

2023-01-18
نقل الأسير ماهر يونس إلى سجن

نقل الأسير ماهر يونس إلى سجن "أوهالي كيدار"

2023-01-18