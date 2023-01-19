إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على إبراهيم سوري من يافا خلال هبة الكرامة

أعلن قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) في النيابة العامة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في الاعتداء على الشاب إبراهيم سوري من مدينة يافا برصاصة شرطي في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021 على الرغم من توثيق الكاميرات لإطلاق النار في حينه.

وأعلن قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في رسالة للمعتدى عليه، سوري، إنه وفقا للإفادات والأدلة المتوفرة التي جمعها المحققون من أفراد الشرطة الذين كانوا في مكان إطلاق النار، لا يمكن التوصل لإدانة مطلق النار بشكل واضح. وعليه فإن النيابة العامة وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة قررا إغلاق الملف بشكل رسمي.

إغلاق ملف المصاب في هبة الكرامة إبراهيم السوري من يافا، والذي استُهدِف بشكل مباشر من قبل عنصر أمن، حينما كان يصوّر أحداث الهبة من منزله

للتفاصيل: https://t.co/GwVHcnrUx5 pic.twitter.com/xohSh8tvdG — موقع عرب 48 (@arab48website) January 19, 2023

وأصيب السوري بجروح خطيرة في وجهه بعد أن أطلقت عليه رصاصة مطاطية من قبل شرطي، يوم 13 أيار/ مايو 2021، حين كان على شرفة بيته يوثق انتهاكات الشرطة ضد المواطنين العرب في يافا خلال هبة الكرامة.

ولا يزال السوري يعاني من الإصابة، إذ أن الرصاصة تسببت له بكسور في الوجه والجمجمة، وتسببت بتكسير أسنانه إضافة إلى كدمات في منطقة العين لا تزال ظاهرة عليه.

وقال إبراهيم السوري في حديث لـ"عرب 48" إنه "لم أتوقع أن تنصفني النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة، ولكن الشكوى التي قدمت كانت من أجل تعرية وجه العنصرية عندهم".

وأكد أنه "لن أترك هذا الملف وسأستمر به حتى يتم معاقبة المجرم الذي أطلق الرصاصة علي".