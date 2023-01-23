اعتقال شاب من سخنين بشبهة إضرام النار بمحل للسيارات في كريات شمونة

أخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ، الليلة الماضية، حريقا شب بمحل لبيع السيارات في مدينة كريات شمونة، شمالي البلاد.

واعتقلت الشرطة شابا (21 عاما) من مدينة سخنين بشبهة إضرام النار في المحل.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أنه "لدى وصول الطواقم تبين أن الحريق شب بمكتب في محل لبيع السيارات. عملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها، إلى جانب البحث عن عالقين. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

ووفقا للشرطة فإن الحريق اندلع في الساعة الثالثة فجرا، وجمعت الأدلة والبراهين من المكان، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق وتبين وفقا للشبهات بأن الحريق متعمدا.

وأضافت أنه، في أثناء وقت قصير، خلال أعمال البحث والتمشيط في محيط الحادثة اعتقل أفراد الشرطة مشتبها (21 عاما) من سكان سخنين بشبهة ضلوعه في إضرام النار بالمحل.